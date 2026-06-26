ABO

"Shrek"-Star Eddie Murphy kehrt in Esel-Film "Donkey" zurück

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Eddie Murphy bekommt als "Donkey" eigenen Film
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Hollywoods Star-Komiker Eddie Murphy (65, "Beverly Hills Cop", "Der Prinz aus Zamunda") wird einem beliebten Esel erneut seine Stimme leihen. Universal Pictures und DreamWorks haben einen "Shrek"-Ableger mit dem Titel "Donkey" für Juni 2028 angekündigt. Der Animationsfilm dreht sich rund um den redseligen Esel, der in vier "Shrek"-Filmen bereits von Murphy vertont wurde. Der Film wird von US-Regisseur Charlie Bean inszeniert ("The Lego Ninjago Movie", "Susi und Strolch").

von

Murphy hatte in früheren Interviews bereits angedeutet, dass die Esel-Figur einen eigenständigen Film erhalten soll. In der "Shrek"-Serie ist der schnell sprechende Esel der treue Begleiter des grünen Ogers Shrek. Als Sidekick spielte er in allen vier Folgen von 2001 bis 2010 mit. Für die lukrative Stimm-Rolle steckte Murphy an der Seite von Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Prinzessin Fiona) und Antonio Banderas (Gestiefelter Kater) eine Millionengage ein.

Vor dem geplanten "Donkey"-Kinostart im Jahr 2028 kommen Fans der Figuren bereits auf ihre Kosten. Für Juni 2027 hat DreamWorks mit "Shrek 5" einen weiteren Teil der Hit-Serie angekündigt. Neben den bewährten Star-Stimmen ist die Schauspielerin Zendaya als neue Synchronsprecherin für die Rolle der Teenager-Tochter von Shrek und Prinzessin Fiona dabei.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Fragment einer verkohlten Schriftrolle aus dem Herculaneum
Technik
Text auf verkohlter Schriftrolle aus Herculaneum entziffert
++ ARCHIVBILD ++ Die Schlagersängerin ist aktuell auf Stadion-Tournee
News
Helene Fischer bekommt zu Bühnenjubiläum eigene Briefmarken
Biosphärenreservat Calakmul im Bundesstaat Campeche
Technik
Maya-Stätte mitten im mexikanischen Dschungel entdeckt
++ ARCHIVBILD ++ Die Kaulitz-Brüder übernehmen den TV-Klassiker nur einmal
News
Tom Kaulitz: "Wetten, dass..?" nur einmal mit uns
Tom Cruise gab den Fans einen Teaser seines neuen Films
Schlagzeilen
Bauch und Halbglatze: Tom Cruise postet "Digger"-Szenen
Herbert Grönemeyer plädiert für Optimismus
News
Herbert Grönemeyer kritisiert bei Preisverleihung Politik
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER