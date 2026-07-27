Starschauspieler Johannes Krisch ist tot

In Götz Spielmanns oscarnominiertem "Revanche" brillierte Krisch ebenso wie in Adrian Goigingers Epos "Märzengrund" oder in Elisabeth Scharangs Literaturadaption "Wald". Aber auch im Fernsehen war Krisch erfolgreich und etwa in David Schalkos Erfolgsserie "Braunschlag" oder dem "Tatort" zu sehen. Zugleich hatte der am 8. Dezember 1966 geborene Wiener schon länger unter schweren gesundheitlichen Problemen zu leiden, die auch seine kurzzeitige Intendanz bei den Raimundspielen Gutenstein überschatteten.

Herbert Föttinger, langjähriger Direktor des Theaters in der Josefstadt, würdigte Krisch gegenüber der APA als "einen der bedeutendsten Schauspieler seiner Generation" in Österreich: "Johannes Krisch besaß die seltene Gabe, Figuren nicht zu spielen, sondern sie im Augenblick zu erleben - und das Publikum daran teilhaben zu lassen. Seine Rollen waren nie bloße Darstellung, sondern gelebtes Leben. Mit einer Intensität, einer Wahrhaftigkeit und einer tiefen Menschlichkeit berührte er sein Publikum und prägte jede Bühne, auf der er stand."

Krisch habe das Josefstadt-Ensemble "mit seiner unverwechselbaren Persönlichkeit, seiner Intensität und seiner Wahrhaftigkeit geprägt. Die Zusammenarbeit mit ihm war für mich ein großes Geschenk", so Föttinger. "Unvergessen bleibt seine Verkörperung des Karl Bockerer. Mit dieser Rolle hat Johannes Krisch eine Figur geschaffen, die untrennbar mit seinem Namen verbunden bleiben wird. In ihr vereinten sich Kraft, Humor, Menschlichkeit und jene stille Größe, die nur wenigen Schauspielern eigen ist. Der Karl Bockerer wird uns immer auch an Johannes Krisch erinnern."