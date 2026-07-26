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Wiener Musiker Bibiza macht jetzt auf "RocknRollSt★r"

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Bibiza in seinem Element
©APA/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESER
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Dank Alben wie "Wiener Schickeria" oder "Bis einer weint" gilt Bibiza inzwischen als einer der angesagten Wiener Musiker seiner Generation, der seine Fans erst am Freitag bei einer ausverkauften Open-Air-Show in der Metastadt begeistert hat. Am Freitag erscheint nun der neue Streich des Franz Bibiza, wie der meist mit Sonnenbrille, Sprachwitz und einer gesunden Portion Arroganz ausgestattete Künstler im wirklichen Leben heißt: "RocknRollSt★r".

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Der Name scheint dabei Programm. "Der Franz und seine Hawara stehen breitbeiniger da als je zuvor - auf eine leiwande Art freilich. Die Musiker geigen, dass die Friedhofskreuze wackeln, sie steigen auf Verzerrer und hauen in die Vollen, als gäb's kein Morgen, ziemlich analog alles, aber da stampfen auch 80er Lynn-Drumbeats inklusive Phil-Collins-Synths, der Bass slapt und achtelt, während die Gitarren riffen und sich kreischend gegen den Untergang wehren, dazwischen treffen sich alle für ein paar geile Unisono-Momente", lautet der Sukkus in der Ankündigung.

Bibiza hat in dem guten Dutzend Songs hörbar Spaß daran, die Klischees eines Rock'n'Roll-Lebens durchzuspielen. Mal zählt er auf, wie man ihn in aller Herren Länder nennt ("Frank"), dann verdreht er die Augen, weil ihn alle erreichen wollen im Retreat ("Call My Manager!"), er macht seine Manie zu Money ("Meine Manie"), steigt mit einer Frau für eine Nacht in der Luxussuite ab ("Hotel Imperial") oder erklärt, warum der Rock'n'Roll-Lifestyle und eine fixe Beziehung halt nicht zusammenpassen ("Mr Postman"). Und der cleane Sommersong "Soda Zitron", kürzlich als Single veröffentlicht, darf freilich auch nicht fehlen. Pointierte Lyrics im schönsten Denglisch-Kauderwelsch treffen auf mal rockige, mal groovende Sounds, die sich schnell in die Gehörgänge einnisten. Es wäre eine Überraschung, wenn die schon gebuchte Frühjahrstour 2027 letztendlich nicht auch großteils ausverkauft sein sollte.

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