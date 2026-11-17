In Venedig ließ Holzinger für ihren Beitrag "Seaworld Venice" Teile des österreichischen Pavillons fluten. Ihre Performerinnen fahren dort etwa nackt Jetski oder sitzen in einem Tank, der mit geklärtem Urin gefüllt sein soll.

Sie sei die einflussreichste Performancekünstlerin der Gegenwart und habe große Themen wie den Klimawandel und weibliche Selbstermächtigung getroffen, schrieb "Monopol". Bereits vor zwei Jahren hatte Holzinger das Ranking angeführt, damals nach den Debatten um ihre Operninszenierung "Sancta".

Am Dienstag veröffentlichte das Magazin nun seine diesjährige Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt. Die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer, landet auf Platz 2. Danach folgen die britische Künstlerin Tracey Emin, die Modeunternehmerin und Mäzenatin Miuccia Prada sowie der US-Künstler Arthur Jafa.