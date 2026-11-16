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ORF-Konzern rechnet mit 37,1 Mio. Euro Verlust für 2027

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Politik
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Auf den designierten ORF-Chef Clemens Pig warten rote Zahlen
©APA, MAX SLOVENCIK
Im ORF wird sich der von der Politik verordnete Sparzwang im kommenden Jahr deutlich in der Bilanz bemerkbar machen: Denn am Küniglberg rechnet man für 2027 für den ORF selbst mit einem negativen Ergebnis vor Steuern von 23,5 Mio. Euro, inklusive Tochterfirmen wird der Konzerngesamtverlust sogar bei 37,1 Mio. Euro liegen. Außerdem wird der Mitarbeiterstand in den kommenden Jahren markant reduziert, wie aus Informationen, die der APA vorliegen, hervorgeht.

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Hintergrund ist, dass der ORF künftig 93 Mio. Euro pro Jahr weniger zur Verfügung hat, da die Bundesregierung die Kompensation für den Entfall des Vorsteuerabzugs mit dem Umstieg auf den ORF-Beitrag gestrichen hat. Schon avisiert wurde, dass das Budget für 2027 und eine Finanzvorschau für die folgenden Jahre am 26. November in einer Sitzung des ORF-Stiftungsrats beschlossen werden soll. Am Montag hat der öffentlich-rechtliche Sender nun seinen Finanzplan den Stiftungsräten übermittelt.

Um den finanziellen Ausfall von Seiten des Bundes abzufedern, plant der ORF laut APA-Informationen ein mit 40 Mio. Euro befülltes Sperrkonto, das laut ORF-Gesetz der Abdeckung von Preis- bzw. Kostensteigerungen dient, im kommenden Jahr vollständig aufzulösen.

Insgesamt sieht der Finanzplan für 2027 Gesamterträge von 1,106 Mrd. Euro (2026: 1,124 Mrd.) vor. Darin enthalten sind Werbeerlöse in Höhe von 178,3 Mio. Euro (2026: 183,1 Mio.), sonstige Umsatzerlöse von 126,9 Mio. Euro (2026: 150,8 Mio.) sowie sonstige betriebliche Erträge von 1,2 Mio. Euro (2026: 1,6 Mio.). Zur Bedeckung des öffentlich-rechtlichen Auftrags stehen aus den ORF-Beiträgen Nettoerträge in Höhe von 703,7 Mio. Euro zur Verfügung.

Da die jährlichen Budgeteinschnitte keine Einmalbelastungen sind, muss der ORF mittelfristig auch deutliche Personaleinsparungen verkraften. Demnach sehen die Pläne eine Reduktion der Angestellten um 350 bis 380 Vollzeitäquivalente bis einschließlich 2029 vor. Derzeit zählt das Unternehmen knapp 3.000 Vollzeitäquivalente.

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