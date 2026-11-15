Neues Album: Oliver Welter singt ausschließlich Kärntnerisch

Das Werk, das traurig und kämpferisch, melancholisch und wütend zugleich ist, erscheint am Freitag auf dem Label von Ernst Molden. Selbiger habe ihn vor zwei Jahren angesprochen, ob er sich vorstellen könne, ein Album auf Kärntnerisch und nur mit Gitarre zu machen, erzählt Welter. "Ich hab gesagt: 'Ich weiß nicht' - und dann eigentlich nicht mehr daran gedacht. Ein Jahr später kommt eine SMS von Ernst: 'Ist das Album schon fertig?' Das hab ich dann als Auftrag verstanden." Also setzte sich der Schmerzensmann des heimischen Indie-Rocks im heurigen Februar hin und siehe da: "Es ist irre schnell gegangen. Die Themen sind mir richtig zugeflogen."

Was auffällt: Viele Lieder sind - anders als bei Naked Lunch - explizit politisch. "Diese Konkretheit ist neu, das habe ich noch nie gemacht", betont Welter. Der Opener "Wånn i aus'm Fenster schau" handelt von der Rückkehr einer dunklen Vergangenheit, vom Wiedererstarken der "rechten Bruat". Das war auch das erste Stück, das er für das Album geschrieben habe, erinnert sich Welter: "Ich habe mich gefragt, was mir am meisten Sorgen macht in diesem Land. Es sind der aufkommende Rechtsextremismus, der Nationalismus, die faschistischen Tendenzen." In "Dås Lånd", explizit auf Kärnten gemünzt, singt der Musiker über verdrängte Gräuel, eine mit Blut versiegelte Grenze und die erbarmungslose Unterdrückung von Volksgruppen. "Da ist diese nicht aufrechte Geschichtsschreibung, die Schande, die man der slowenisch sprechenden Bevölkerung angetan hat."

Er habe ein "ambivalentes Verhältnis" zu Kärnten. Er selbst habe eine "total gute Jugend" verlebt in Klagenfurt, "aber ab dem Moment, wo du eine größere Welt willst, wo du beginnst, über den Tellerrand zu schauen, wird's schlimm". Er sei recht früh in "linke Kreise" gekommen, "da wurden mir die Augen geöffnet". "Ich habe nie die Diskrepanz verstanden zwischen der unglaublichen Schönheit der Landschaft und der Verhärmtheit, der Bitterkeit und dem Hass vieler Menschen dort gegenüber allem Fremden und allen Andersdenkenden. Das ist mir ein völliges Rätsel."

An seiner Heimat abarbeiten wollte sich Welter, der kommendes Jahr seinen 60er feiert, mit den Songs allerdings nicht. Und tatsächlich ist "Dås wird nix mehr" kein Kärnten-Album, sondern ein Album auf Kärntnerisch geworden, das - bis auf wenige Bezüge - auch woanders verortet sein könnte. "Ich wollte über bestimmte Themen mit Schonungslosigkeit und so straight und direkt wie möglich erzählen", erklärt der Musiker. Es geht um eine zerbrochene Liebe (das Titelstück "Dås wird nix mehr"), um einen versöhnlichen Blick aufs Älterwerden ("Nie wieder jung sein"), um die eigene Menschenscheu ("Nix für mi"), um Frauenhass im Netz ("Håss is ka Meinung") oder den Ausbruch aus einer toxischen Beziehung ("Thelma und Louise").

Wenn Welter in dem Song Frauen den Rat gibt, wider alle Vernunft neu anzufangen, ist das ein schmaler Grat zwischen feministischer Haltung und Mansplaining. Es sei ihm durchaus bewusst, dass das ein "zweischneidiges Schwert" sei, aber dem wolle er sich aussetzen. Selbstkritisch zeigt er sich in der Sache ohnehin am Ende des Liedes: "Es war wohl besser i hålt mein Mund / die ålte G'schicht, die ålte Leier / a Månn sågt aner Frau, wås guat für sie is."

Glänzen Naked Lunch durch aufwendige Arrangements, setzt Welter - er nennt dafür Bob Dylan oder Neil Young als Inspirationsquellen - hier auf Reduktion und Unmittelbarkeit, indem er "seine nackte Stimme" lediglich mit der Gitarre begleitet. Nur bei zwei Liedern zupft Kollege Molden mit, einmal hört man ein dezentes Schlagzeug im Hintergrund. "Deshalb ist mir jedes Wort wichtig. Man wandert da auf einem sehr schmalen Grat. Im Englischen wird einem viel mehr verziehen, im Deutschen und in der Mundart ist das viel schwieriger."

Dafür eröffnet die ureigene Sprache auch die Möglichkeit, Dinge zu benennen, wofür es davor scheinbar nicht die richtigen Worte gegeben hat. In "Da Teifl und i" schaut Welter zurück in eine Kindheit mit Gewalterfahrung und dem Wegträumen in eine bessere Welt. "Das ist sehr persönlich. Ich habe noch nie darüber gesungen und die Dinge so benannt, wie sie waren. Dafür habe ich jetzt eine Sprache gefunden. Es würde wahrscheinlich nicht mal auf Hochdeutsch gehen, sondern eben nur in der Sprache, in der es gewissermaßen passiert ist, in der ich es erlebt habe."

Den Albumtitel "Dås wird nix mehr" könnte man auch als Resignation lesen. Er sei schon jemand, der schnell einmal nur das Schlechte sieht, meint er. "Aber wäre ich ein wahrer Fatalist, müsste ich mich ja nur noch ins Bett legen und warten, bis der Henker kommt. Weil wozu noch irgendetwas tun, wenn eh schon alles wurscht ist." Er glaube letztendlich doch "an die Kraft von uns allen" - sichtbar etwa kürzlich in Serbien, wo eine rechtsextreme Regierung abgewählt wurde, "weil viele Menschen lange dafür gekämpft haben".

Live stellt Oliver Welter seine Dialektlieder am 17. Dezember im Wiener Stadtsaal vor, weitere Konzerte sollen folgen. Wird es auch ein weiteres Album auf Kärntnerisch geben? Der Sänger macht Hoffnung: "Ich habe irgendwie Blut geleckt." Außerdem habe er inzwischen einige neue Stücke geschrieben, weil: "Elf Lieder reichen nicht für einen Abend."

Für Naked Lunch-Fans hat das Band-Mastermind auch gute Nachrichten. "Spätestens 2028" will die Gruppe nach der famosen Comeback-Platte "Lights (And A Slight Taste of Death)" aus dem Vorjahr ein neues Album veröffentlichen. "Nächstes Jahr ist ein Schreibjahr. Denn derzeit ist da nur ein weißes Blatt."

(Das Gespräch führte Thomas Rieder/APA)

(S E R V I C E - https://www.oliverwelter.com/ )