Pop und Kreisch - Kaulitz-Brüder machen Wien zum Tokio Hotel

Kurz vor 21.00 Uhr schwebte Sänger Bill Kaulitz in einem heftig glitzernden Alien/Astronautenkostüm per Abseilbühne in die Halle, die mit Besuchern und vor allem Besucherinnen unterschiedlichen Alters bis unter das Dach gefüllt war. Die Aktion in luftiger Höhe sollte im Rahmen des gut zweistündigen Abends zum wiederkehrenden Thema werden - so wie auch die ausladende Lichtshow, die bunte, große LED-Wand und andere gut bekannte Gimmicks aus dem Popshow-Zauberkasten. Dabei ging es durchaus rockig los, wenn auch in betont glattgebügeltem Sound: "Shout 2 the Universe", "Ready, Set, Go!" und "Noise" bereiteten den Boden für das Kommende.

Davon gab es reichlich von der Combo mit dem steilen Bekanntheitsgefälle zwischen den Kaulitz-Brüdern und ihren Mitstreitern seit Kindestagen, Georg Listing am Bass und Schlagzeuger Gustav Schäfer. Während Erstere sich mittlerweile auf mehreren Standbeinen durch die Welt des Populären bewegen, fliegen die beiden anderen Bandmitglieder in der öffentlichen Wahrnehmung eher unter dem Radar. Der hyperexaltierte Bill und Heidi-Klum-Ehemann Tom wandern hingegen mit viel Schmäh durch ihre Netflix-Serie, ihren höchst erfolgreichen Podcast und diverse TV-Formate. Bei den beiden geht quasi alles: Zeitgeistiges ebenso wie die anstehende Reanimation des Fernseh-Dinosauriers "Wetten, dass...?" im Dezember unter der Moderation der beiden.

Zurück in der Wiener Stadthalle changiert man zwischen Songs aus der Frühphase der Band, in der man ab 2005 einen für vermutlich viele Beteiligte letztlich ungesunden Riesenhype ausgelöst hat, und Nummern aus den folgenden Alben. Auch als nicht direkt Betroffener lässt sich 2026 stellenweise nachvollziehen, warum man damals einer Generation als Sprachrohr diente: Da wurde viel Orientierungslosigkeit, Teenage-Angst und Identitätssuche - auch optisch - gekonnt adressiert. Bei den neueren Songs dominiert textlich eher die Beziehungsnabelschau zwischen Freude auf den nächsten Aufriss und der Sehnsucht nach stabiler Beziehung - alles sehr zeitgeistig also.

Bill weiß sich jedenfalls als solider Sänger und Unterhalter zu präsentieren, der sich in Wien "pudelwohl" fühlt, den üblichen Hinweis auf den obligaten Schnitzelverzehr durch die Band anbringt und die Anwesenden zum Konsum von Champagner oder Bier animiert. Zwischendurch gibt es etwa ein Autogramm auf ein Fan-T-Shirt, Hits und Beinahe-Hits, Laufbänder auf der Bühne, einen Ritt auf einer Champagnerflasche und natürlich Kostümwechsel. So schlüpft der Glitzeralien später in eine rosa durchsetzte Art Corsage und stakst erstaunlich gekonnt auf Plateau-High-Heels durch das Konzert, das um seine Mitte herum dann auch in ruhigere Gefilde und Richtung mehr deutschsprachige Songs einbiegt.

Als Highlights kann man mit "Geisterfahrer", "Totgeliebt" oder "Spring nicht" vor allem Songs aus früheren Band-Phasen verbuchen. Dazwischen gibt es viel Midtempo-Poprock, den man auch mit den standesgemäßen Posen garniert: Gitarrist und Keyboarder Tom Kaulitz ist jedenfalls ein Mann, der genau weiß, wo auf der Bühne der Wind von unten kommt, um das wallende Haar in Bewegung zu versetzen. Unterstützt werden die vier Musiker, die viel Handarbeit liefern, natürlich auch mit Backing-Tracks vom Band. Sei's drum: Bei recht gediegenem Sound summiert sich das alles zu einem Poprock-Fest für die Fan-Massen auf. Für den nicht komplett verbundenen Beobachter kann die Sache allerdings vor allem musikalisch durchaus ihre Längen an den Tag legen, selbst wenn sich Tokio Hotel showtechnisch echt ins Zeug legen.

Mit Hits aus Kollaborationen - "Fahr mit mir (4x4)" mit Kraftklub und "Fata Morgana" mit Nina Cuba - nähert man sich dann schön langsam dem Ende des regulären Sets, das mit "Memory Lane" und "Homesick" auch ein wenig wehmütig abklang. Und dann mussten die Anwesenden auch gar nicht mehr so lange auf den mittlerweile ewigen Über-Hit "Durch den Monsun" warten, den man natürlich ganz zum Schluss kredenzt. "Dann wird alles gut", heißt es da. Viele der oftmals lauthals schreienden bis kreischenden Fans in der Stadthalle stimmen da sicher zu.

(Von Nikolaus Täuber/APA)