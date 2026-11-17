Es war natürlich keine Überraschung, dass Joe Jackson gleich beim Opener der Show eine Überraschung für die Fans bereithielt: seinen Uralt-Punk-Hadern "Is She Really Going Out With Him?" spielte er am Piano solo. Nummer für Nummer gesellte sich einer seiner langjährigen musikalischen Weggefährten nach dem anderen dazu: Bassist Graham Maby, Gitarrist Teddy Kumpel und Drummer Doug Yowell, zuletzt dann der für die aktuelle Tour frisch dazugestoßene Percussionist und Vibraphonist Felipe Fournier aus Costa Rica (schon mit einem Latin Grammy veredelt).

Das Tour-Programm spiegelt die musikalischen Pfade von Joe Jackson perfekt wider: Logischerweise spielte er einige Nummern aus seinem aktuellen Werk, etwa "Welcome to Burning-by-Sea", "I'm Not Sorry" und - ganz großartig - "The End of the Pier". Aber natürlich waren zwischendurch historische Rückgriffe unvermeidlich - und ebenso hervorragend: "Look Sharp!" vom Erstlings-Album klingt auch jetzt noch ausreichend "scharf", besonders bei "Sunday Papers" glänzte der 72-Jährige mit seiner unverwechselbaren Punk-Stimme.

Toll auch die Ausflüge in die 1980er-Jahre, wo Joe Jackson die zwei legendären Alben "Night and Day" und "Body and Soul" einspielte. Aus dieser Ära live mit dabei "Another World", "Target", "Steppin' Out", "Be My Number Two" und "Real Men", kraftvoll wie eh und je. Und es war live allerfeinste musikalische Handarbeit von Jackson und Band, die den großartigen Effekt ganz ohne elektronische Effekte erzielte.

Und es war im Globe natürlich keine Überraschung, dass Joe Jackson auch das Zugaben-Set mit einer Überraschung startete: Er kündigte ganz unspektakulär eine Coverversion eines britischen Musikers an, den er ganz gut kannte und hoch achtete - um ansatzlos mit David Bowies "Scary Monsters (and Super Creeps)" loszufetzen. Ganz am Ende war Jackson wieder allein hinter seinem Keyboard und sang eine sehr eindringliche Version von "Home Town", grandios und doch etwas seltsam, steht doch der aktuelle Albumtitel "Hope and Fury" für seine Hassliebe zur Heimat.

"Hope and Fury" (earMUSIC) ist sieben Jahre nach "Fool" im April dieses Jahres herausgekommen, Jacksons 22. Studioalbum mit neun Songs, geschrieben in Berlin und New York. Er nennt den Stil des Werkes verschmitzt "Bicoastal LatinJazzFunkRock" - und eine Rückkehr zu seinem "eigenen Mainstream". Der Titel spielt ironisch auf "Land of Hope and Glory" an. Stilistisch knüpft "Hope and Fury" an "Night and Day" und "Fool" an: melodisch, groovig, britisch-witzig.

(Von Werner Müllner/APA)