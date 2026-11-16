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Britische Sängerin Raye erhielt elf Grammy-Nominierungen

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Raye kann gute lachen: Elf Chancen auf einen Grammy
©Afp, APA, Michael Tran
Die britische Sängerin Raye ("Where Is My Husband!") setzte sich am Montag an die Spitze der Liste der Grammy-Nominierungen. Sie liegt damit vor der spanischen Musikerin Rosalia und der Künstlerin Ella Langley ("Choosin' Texas"). Die im August verstorbene Country-Legende Dolly Parton erhielt drei posthume Nominierungen.

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Raye verbuchte elf Nominierungen, darunter für den Song und die Aufnahme des Jahres ("Husband") sowie für das Album des Jahres ("This Music May Contain Hope"). Rosalia sicherte sich neun Nominierungen - nur wenige Tage, nachdem sie mit ihrem Album "Lux" bei den Latin Grammys triumphiert hatte.

Langley, die erstmals nominiert wurde, hat sieben Award-Chancen - ebenso wie Miranda Lambert, Olivia Rodrigo und Phoebe Bridgers. Pop-Megastar Taylor Swift hat in fünf Kategorien Grammy-Aussichten. In der Kategorie "Album des Jahres" - der wichtigsten Auszeichnung der Musikbranche - kommt es zu einem Duell zwischen der erfahrenen Swift (mit "The Life of a Showgirl") und einer neuen Künstlergeneration. Swift hat die Trophäe in dieser Rubrik bereits viermal gewonnen - ein Rekord.

Die Gewinner werden von rund 16.000 Mitgliedern der Recording Academy bestimmt und am 7. Februar im Rahmen einer Zeremonie in Los Angeles bekannt gegeben. Die Veranstaltung wird live auf dem Sender ABC (Walt Disney) übertragen und ist zudem auf Disney+ und Hulu zu sehen.

Neben Raye und Swift konkurrieren in der Kategorie "Album des Jahres" unter anderem Langley mit "Dandelion", Rosalia mit "Lux", Bridgers mit "Lost Weekend", Olivia Dean mit "The Art of Loving" sowie Rodrigo mit "you seem pretty sad for a girl so in love". Bruno Mars mit seinem Album "The Romantic" als einziger männlicher Künstler in dieser Kategorie nominiert.

"Hope" ist das zweite Album der 29-jährigen Raye, die in ihrer Musik Elemente aus Pop, Jazz, R&B und weiteren Genres miteinander verbindet. Mit ihren elf Nominierungen in einem Jahr zog sie mit der diesbezüglichen Rekordhalterin Beyoncé gleich.

"Choosin' Texas" von der Country-Sängerin Langley war in diesem Jahr allgegenwärtig. Der Song hielt sich 27 Wochen lang auf Platz eins der Billboard-Hot-100-Charts und brach damit einen Rekord, der zuvor von Mariah Careys Weihnachtshit "All I Want for Christmas Is You" gehalten wurde.

Zu den Nominierten in der Kategorie "Beste asiatische Pop-Darbietung" zählten die K-Pop-Songs "Yes" von Lisa und "Bang Bang" von Ive. Die K-Pop-Sensation BTS verzichtete aus Protest gegen die Einführung einer neuen Kategorie für asiatische Popmusik darauf, Musik für eine Nominierung einzureichen. Die Mitglieder der südkoreanischen Band erklärten, sie seien der Ansicht, dass Musik nicht nach Regionen kategorisiert werden sollte.

Zum besten Rocksong könnte u.a. "In The Stars" von den Rolling Stones, "What's Wrong With Me" von Rodrigo oder "Your Favorite Toy" von den Foo Fighters gewählt werden. Als "beste neue Künstler" u.a. haben Angine de Poitrine, Slayyyter und Sienna Spiro Chancen auf den Grammy.

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