Skandal blieb aus: Ikkimel in Wien gefeiert

Um Dildos und Sexpraktiken geht es in ihrem Song "Kink" - ganz so wild ging es dann doch nicht zu. Angesichts ihrer expliziten Texte ist es aber kein Wunder, dass die Rapperin immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Zuletzt etwa Anfang Juli in der WM-Arena des ZDF-"Morgenmagazins", wo sie ihr Lied "Fußballmänner" vor einem sichtlich fassungslosen Publikum performt hatte. Ganz anders das Bild in Wien: "Lattenkracher, Merte-sacker, Tiki-Taka in 'nem Tanga" grölte die mehrheitlich weibliche, junge Menge in feinster Stadionmanier.

"Fotzenrap" nennt sich das Genre, das sich wohl irgendwo zwischen Deutschrap, Clubmusik und Hyperpop ansiedeln lässt und die Berlinerin mit "Poppstar" auf Platz 1 der österreichischen und deutschen Albumcharts gebracht hat. Über die antreibenden Beats rappte die studierte Sprachwissenschafterin souverän, wobei häufig Playback zum Einsatz kam und sie sich auch auf die verlässliche Unterstützung der Besucherinnen und Besucher verlassen konnte.

Zum Besten gab sie Partyhits wie etwa "Who's That", "Keta und Krawall" und "IDGAF", inklusive der Line "Sperrt die Männer weg und macht mir kein'n auf brav, Schlampen". Kurze Verschnaufpausen brachten u.a. der countryeske Track "Country Girl" oder der entspannt-verschallerte "Galopp!". Bei Letzterem zeigte sich sogar der Wiener Musiker Bibiza für einen umjubelten Kurzausritt in seiner Heimatstadt.

Die medial viel diskutierte Frage, ob Ikkimels Aneignung und Umdeutung von Rapklischees feministisch oder problematisch ist, spielte dabei keine erkennbare Rolle. Wenn überhaupt, wurden Kontroversen ironisch überspitzt thematisiert, im Bühnenbild etwa anhand von "Is Ikkimel worse than Hitler?"- und "Ist Ikkimel ein Heide?"-Bannern. Vor diesen räkelte sich die Rapperin in knappen Outfits mit Glitzermikrofon in der Hand und einem Stern als zentralem Bühnenelement.

Eine Live-Übertragung der Show und stimmige Visuals gab es auf hochformatigen Bildschirmen, die stark an die Plattform TikTok erinnerten, auf der mehrere ihrer Songs viral gegangen waren. Mit Blockbuster-mäßigen Einspielern, einem vermeintlichen Todesschuss inklusive Auferstehung, riesigen Bodysuit-Poimplantaten ("Ich bin noch stärker zurückgekommen!") und wuselnden Helfern im goldenen Latex-Look wechselten die Eindrücke ähnlich rasant wie auf der Kurzvideo-Plattform.

Am Ende wurde bei der über eineinhalbstündigen Show niemand weggesperrt. Die Debatten um Ikkimel mögen weitergehen, im Gasometer standen Party und Euphorie im Vordergrund - auch für die anwesenden Männer.

(Von Clemens Zimmermann/APA)

( S E R V I C E - www.ikkimel.de )