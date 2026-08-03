ABO

Ex-Harrods-Boss: Vier Frauen waren Opfer von Menschenhandel

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Ermittlungen gehen auch nach dem Tod von Al-Fayed weiter
©APA/APA/AFP/BEN STANSALL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Im Skandal um mutmaßlichen sexuellen Missbrauch durch den verstorbenen früheren Besitzer des Londoner Kaufhauses Harrods, Mohamed Al-Fayed, sind vier Klägerinnen als Opfer von Menschenhandel anerkannt worden. Die Anerkennung ihrer Fälle durch das britische Innenministerium sei zwischen Mai und Juli erfolgt, erklärte die von den Frauen gegründete Organisation No One Above am Montag.

von

Dutzende Frauen werfen dem verstorbenen Harrods-Eigentümer Vergewaltigung, sexuelle Gewalt und sexuelle Ausbeutung vor. Öffentlich geworden waren die Vorwürfe gegen Mohamed Al-Fayed im September 2024 durch eine Dokumentation des Senders BBC. Seither meldeten sich zahlreiche weitere mutmaßliche Betroffene. Die meisten von ihnen arbeiteten bei Harrods in London oder in anderen Unternehmen Al-Fayeds, darunter im Hotel "Ritz" in Paris.

Mohamed Al-Fayed stand in den 90er-Jahren auch wegen seines Sohns Dodi im Fokus der Öffentlichkeit, dem damaligen Lebensgefährten der britischen Prinzessin Diana. Dodi Al-Fayed kam 1997 gemeinsam mit Diana bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Mohamed Al-Fayed starb 2023 im Alter von 94 Jahren.

Vier unter den Pseudonymen Isabella, Justine, Elizabeth und Margo auftretende Frauen hatten gemeinsam die Organisation No One Above gegründet, um mutmaßliche Al-Fayed-Opfer zu unterstützen. Insgesamt haben sich bisher 157 mutmaßliche Opfer bei der britischen Polizei gemeldet. Das Luxuskaufhaus Harrods hat bereits Dutzenden Frauen Entschädigungen gezahlt.

Die britische Polizei hat bisher sechs Menschen wegen des Verdachts vernommen, Al-Fayeds kriminelle Taten ermöglicht zu haben. Festgenommen wurde niemand.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ätherische Öle machen die Minze besonders wertvoll
Gesundheit
Minze ist Gewürz und Heilpflanze
Eine Gurken-Joghurt-Suppe ist perfekt an heißen Sommertagen
Gesundheit
Blitzschnell gemixt: Eiskalte Ayran-Gurken-Suppe
++ ARCHIVBILD ++ Stehen auf einem SUP-Board fordert Muskeln in Rumpf, Beinen und Füßen
Gesundheit
So trainiert man das Gleichgewicht (und nebenbei den Rücken)
++ ARCHIVBILD ++ Pocken-Erbgut aus Mumien in Chile analysiert
Technik
Genetischer Nachweis: Europäer brachten Pocken nach Amerika
++ ARCHIVBILD ++ Die Insel Greifswalder Oie ist heute ein Naturschutzgebiet
Reisen & Freizeit
Noch mehr Inseln: Norddeutschlands verborgene Paradiese
++ ARCHIVBILD ++ Melitzanosalata: Der griechische Salat ist eigentlich ein Dip
Gesundheit
So dippen Griechen die Melanzani - als Melitzanosalata
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER