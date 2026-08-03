So dippen Griechen die Melanzani - als Melitzanosalata

Das Aroma lebt von minimalistischen, aber intensiven Zutaten: Das rauchig-süße Fruchtfleisch der Melanzani trifft auf die spritzige Frische von Zitronensaft und Olivenöl. Eine kleine Zehe Knoblauch sorgt für die typisch mediterrane Würze, während reichlich glatte Petersilie dem Dip eine angenehm krautige Note verleiht.

Als Beilage passt für mich warmes Fladenbrot hervorragend, oder wenn es deftiger sein soll, gegrilltes Fleisch und Feta. Meine Weinempfehlung zu Melitzanosalata kommt natürlich auch aus Griechenland: Wer es frisch mag, serviert einen Assyrtiko von Santorin, dessen mineralische Säure perfekt mit dem Olivenöl harmoniert.

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