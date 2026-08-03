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So dippen Griechen die Melanzani - als Melitzanosalata

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++ ARCHIVBILD ++ Melitzanosalata: Der griechische Salat ist eigentlich ein Dip
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Melitzanosalata ist ein Klassiker der griechischen Küche und bedeutet übersetzt schlicht "Melanzaninsalat". Obwohl es Salat heißt, wird Melitzanosalata allerdings als Dip serviert. Durch das sanfte Backen im Ofen verlieren die Melanzani ihre Bitterstoffe und verwandelt sich in ein butterweiches Fruchtfleisch, das traditionell mit dem Messer gehackt wird. So behält der Dip eine rustikale Struktur.

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Das Aroma lebt von minimalistischen, aber intensiven Zutaten: Das rauchig-süße Fruchtfleisch der Melanzani trifft auf die spritzige Frische von Zitronensaft und Olivenöl. Eine kleine Zehe Knoblauch sorgt für die typisch mediterrane Würze, während reichlich glatte Petersilie dem Dip eine angenehm krautige Note verleiht.

Als Beilage passt für mich warmes Fladenbrot hervorragend, oder wenn es deftiger sein soll, gegrilltes Fleisch und Feta. Meine Weinempfehlung zu Melitzanosalata kommt natürlich auch aus Griechenland: Wer es frisch mag, serviert einen Assyrtiko von Santorin, dessen mineralische Säure perfekt mit dem Olivenöl harmoniert.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/

---: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 25.6.2026) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Julia Uehren/Julia Uehren

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