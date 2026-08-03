Noch mehr Inseln: Norddeutschlands verborgene Paradiese

Einige Beispiele abseits der ausgetretenen Pfade:

Ihr Name klingt nach Metropole, doch was Besucher auf der Hamburger Hallig erwartet, ist das genaue Gegenteil: weiter Himmel, flaches Land und charakteristische Warften - künstliche Erhöhungen, auf denen Häuser und Scheunen trocken stehen, wenn das Wasser kommt. Die Hallig gehört zu den kleinsten bewohnten Halligen Deutschlands, erreichbar zu Fuß durch das Watt, per Boot oder mit dem Auto über einen Damm.

Scharhörn gehört administrativ zu Hamburg, obwohl die Düneninsel mehr als 100 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt im Wattenmeer liegt. Zehntausende Zugvögel rasten hier jährlich, betreten darf die Insel niemand außer den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern der Vogelwarte.

Nigehörn entstand erst in den 1980er-Jahren durch gezielte Sandaufspülung, um der erodierten Küste entgegenzuwirken. Was als Ingenieursprojekt begann, ist heute ein streng geschütztes Naturschutzgebiet: Brandseeschwalben brüten hier, Spülsaum-Pflanzen wie die Strandmelde gedeihen. Eine Insel, die buchstäblich gemacht wurde und dennoch ganz natürlich wirkt.

Neuwerk hat knapp 40 Einwohnerinnen und Einwohner, aber einen Wehrturm aus dem 14. Jahrhundert - eines der ältesten erhaltenen Bauwerke Hamburgs. Per Wattwanderung oder Pferdewagen von Cuxhaven aus erreichbar, gehört die Insel mitsamt den unbewohnten Nachbarinseln Scharhörn und Nigehörn zum Hamburger Wattenmeer-Schutzgebiet.

Vogelsand ist keine Insel im klassischen Sinne - sondern eine Sandbank in der Außenelbe, die je nach Tide auftaucht und wieder verschwindet. Administrativ gehört sie zu Hamburg, und wer mit dem Schiff vorbeifährt, erlebt ein stilles Schauspiel: Dutzende Robben dösen träge in der Sonne.

Krautsand im Landkreis Stade - westlich von Hamburg gelegen - ist per Fähre erreichbar und fühlt sich an wie ein Dorf aus einer anderen Zeit: Rund 500 Menschen leben hier hinter Elbdeichen, umgeben von Obstplantagen. Im Frühjahr blühen die Bäume, im Herbst werden Äpfel und Birnen geerntet.

Zwischen Stade und Hamburg liegt Lühesand im Strom der Unterelbe - eine Flussinsel, von der selbst viele Norddeutsche noch nie gehört haben dürften. Früher wurde hier Obst angebaut, heute säumen Pappeln und Weidenbüsche das Ufer, Graureiher stehen reglos im Schilf. Per Fährboot und Fahrrad erreichbar, ist die Insel besonders an Wochentagen fast menschenleer - ein Ausflugsziel für alle, die Stille suchen, keine Selfie-Spots.

Mellum in der Außenweser gehört den Vögeln, dem Wind und der Flut. Die Insel liegt weit vor der niedersächsischen Küste, ohne reguläre Fähre und ohne Infrastruktur. Sie entstand erst um 1900 durch Sandablagerungen, Menschen versuchten sie landwirtschaftlich zu nutzen - das Meer ließ es nicht zu. Heute ist Mellum eine von drei unbewohnten Inseln des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer: Lachmöwen, Brandseeschwalben und Austernfischer brüten hier in riesigen Kolonien.

Gegenüber der niedersächsischen Stadt Brake liegt Deutschlands größte Flussinsel, der Harriersand mitten in der Weser. Die elf Kilometer lange Insel mit Sandstrand, Reit- und Radwanderwegen ist ein ideales Ausflugsziel - und doch kaum über die Region hinaus bekannt. Die Insel ist am besten am südlichen Ende über eine kleine Brücke vom Festland beim Ort Rade auf der östlichen Weserseite oder mit der Fähre "MS Guntsiet" zu erreichen. Wer über Nacht bleiben möchte, kann auf einem Campingplatz zelten, eine Ferienwohnung buchen oder Urlaub auf dem Bauernhof machen.

Rüber in die Ostsee: Ruden liegt im Greifswalder Bodden. Das kleine Eiland vor der Nordküste Usedoms diente früher als Lotseninsel, später als Zollstation der DDR. Nach der Wende verfiel die Infrastruktur, die Natur kehrte zurück. Zahlreiche Vögel wie Kraniche, Kormorane und Seeadler bewohnen nun die Insel.

Von außen sieht Riems im Greifswalder Bodden unscheinbar aus - flach, grün, kaum einen Kilometer lang. Doch hinter den Zäunen arbeitet das Friedrich-Loeffler-Institut in Hochsicherheitslaboren an gefährlichen Tierseuchen. Die Insellage ist kein Zufall: Sie bietet natürlichen Schutz vor unkontrollierter Ausbreitung. Für die Öffentlichkeit bleibt Riems gesperrt - eine Insel, die die Welt schützt, indem sie sich von ihr fernhält.

Ostervilm im Greifswalder Bodden ist so klein, dass sie selbst auf regionalen Karten oft fehlt. Das unbewohnte Eiland war einst eine Militärstation, hier wurden unter anderem Schiffe entmagnetisiert. Heute brüten dort Kormorane und Graureiher. Ostervilm darf nicht betreten werden. Wer im Boot die Insel umrundet und nur die Rufe der Vögel hört, erlebt die Stille des Boddens.

Das Nutzungsrecht für Ostervilm wurde in diesem Jahr bei einer Auktion versteigert. Die Art der künftigen Nutzung ist noch unklar.

Zwischen Rügen und Usedom, mitten in der Ostsee, überragt ein markanter Leuchtturm das flache Eiland der Greifswalder Oie. Die kleine Insel in der südlichen Ostsee teilen sich die Seenotretter mit einem Vogelschutzverein, der auf der Insel eine Vogelwarte betreibt. Die Greifswalder Oie ist per Boot von Greifswald aus erreichbar, nur wenige Touristen kommen in der Sommersaison dorthin.