Minze ist Gewürz und Heilpflanze

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Ob ein erfrischendes Getränk, ein Dessert oder ein pikantes Gericht - Minze verleiht zahlreichen Speisen und Lebensmitteln ein ganz spezielles frisches Aroma. Minze erfrischt nicht nur, sondern enthält auch viel Eisen: 100 Gramm decken zwei Drittel des täglichen Bedarfs. Außerdem ist das Kraut reich an Vitamin C. Besonders wertvoll wird die Minze durch ätherische Öle - vor allem Cineol und Menthol stecken in den Blättchen.
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Diese Öle wirken krampflösend und helfen so bei Kopfschmerzen und Verdauungsstörungen. Aber: Auch bei Minze gibt es zu viel des Guten. Größere Mengen Menthol können die Magenschleimhaut angreifen. Zu viel sind Ernährungsexperten zufolge beispielsweise mehr als drei Tassen Pfefferminz-Tee am Tag. Pfefferminze ist eine ziemlich bekannte Form, weitverbreitet ist.
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