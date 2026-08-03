Blitzschnell gemixt: Eiskalte Ayran-Gurken-Suppe

Die Rezeptentwicklerin hat einen aktuellen Trend auf der Plattform in eine eigene Kreation umgewandelt: "Cremig, kräuterfrisch und mit ein bisschen Crunch obendrauf - der perfekte Snack, wenn Erfrischung wichtiger ist als ein warmes Gericht."

Der große Vorteil: Nichts landet im Topf. Gurke, Avocado, Joghurt und Kräuter wandern direkt in den Mixer und werden in wenigen Minuten zu einer samtigen Suppe verarbeitet. "Danach heißt es nur noch warten - die Kälte im Kühlschrank bringt die Aromen erst richtig zusammen", so Lesley Brügger.

Wer es eilig hat, kann sie auch mit ein paar Eiswürfeln pürieren und sofort servieren, rät Lesley. Mit knackigen Radieschen, Erbsen und frischen Kräutern getoppt, wird aus der Suppe ein Gericht, das man sich an heißen Tagen immer wieder wünscht.

Die Food-TikTokerin bevorzugt statt normaler Salatgurken persische Gurken. Sie sind auch als Minigurken bekannt und deutlich milder, süßlicher und extrem knackig. Im Gegensatz zu herkömmlichen Salatgurken haben sie ein konzentrierteres Aroma und sind weniger wässrig.

Und so gelingt die eiskalte Suppe:

Für die Suppe:

Für das Topping:

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