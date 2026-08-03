So trainiert man das Gleichgewicht (und nebenbei den Rücken)

Die Balance immer mal wieder gezielt zu trainieren, ist eine gute Idee. Denn das stärkt unter anderem die Tiefenmuskulatur rund um die Wirbelsäule, der wir sonst meist nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, so die Aktion Gesunder Rücken (AGR). Gleichgewichtstraining hilft somit dabei, Rücken und Rumpf zu stärken - und lässt uns mit mehr Stabilität und einem geringeren Sturzrisiko durchs Leben gehen.

Aber wie? Die Rücken-Experten der AGR liefern diese Ideen:

Wer sich bei den Übungen noch mehr herausfordern will, muss nur eine Kleinigkeit verändern - und zwar: die Augen schließen. Fällt die Orientierung durch den Sehsinn weg, wird jede Gleichgewichtsübung noch schwerer.