ABO

So trainiert man das Gleichgewicht (und nebenbei den Rücken)

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Stehen auf einem SUP-Board fordert Muskeln in Rumpf, Beinen und Füßen
©APA/APA/dpa/gms/Thomas Banneyer/Thomas Banneyer
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Wenn wir auf einem wackeligen Untergrund oder nur auf einem Bein stehen, zwingen wir verschiedene Körperbereiche zur Teamarbeit. Das große Ziel: bloß nicht umfallen. Dafür muss der Körper binnen Millisekunden die richtigen Ausgleichsbewegungen finden. Gleichgewichtssinn, Augen, Gehirn, verschiedene Muskeln und Gelenke - sie alle mischen dabei mit.

von

Die Balance immer mal wieder gezielt zu trainieren, ist eine gute Idee. Denn das stärkt unter anderem die Tiefenmuskulatur rund um die Wirbelsäule, der wir sonst meist nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, so die Aktion Gesunder Rücken (AGR). Gleichgewichtstraining hilft somit dabei, Rücken und Rumpf zu stärken - und lässt uns mit mehr Stabilität und einem geringeren Sturzrisiko durchs Leben gehen.

Aber wie? Die Rücken-Experten der AGR liefern diese Ideen:

Wer sich bei den Übungen noch mehr herausfordern will, muss nur eine Kleinigkeit verändern - und zwar: die Augen schließen. Fällt die Orientierung durch den Sehsinn weg, wird jede Gleichgewichtsübung noch schwerer.

KÖLN - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 17.6.2022) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Thomas Banneyer/Thomas Banneyer

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Pocken-Erbgut aus Mumien in Chile analysiert
Technik
Genetischer Nachweis: Europäer brachten Pocken nach Amerika
++ ARCHIVBILD ++ Die Insel Greifswalder Oie ist heute ein Naturschutzgebiet
Reisen & Freizeit
Noch mehr Inseln: Norddeutschlands verborgene Paradiese
++ ARCHIVBILD ++ Melitzanosalata: Der griechische Salat ist eigentlich ein Dip
Gesundheit
So dippen Griechen die Melanzani - als Melitzanosalata
Politik
Mehrere Tote bei Schusswaffenangriff in den USA
Alkohol gehört heute nicht mehr automatisch dazu
Gesundheit
Gründe, warum Sie alkoholfreien Wein probieren sollten
Durch Koffein werden wir wacher, aufmerksamer und konzentrierter
Gesundheit
Kaffee: Was macht Koffein mit uns?
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER