Ellen Burstyn erhält den Goldenen Löwen von Venedig

Der Preis wird Burstyn während der Filmfestspiele vom 2. bis 12. September im Rahmen der Vorführung des Kurzfilms "Flesh Impact" überreicht. Der Film der Regisseurin Maggie Gyllenhaal, die auch der internationalen Wettbewerbsjury vorsitzt, ist Marilyn Monroe zum 100. Geburtstag gewidmet. Neben Burstyn gehören Dakota Johnson, Peter Sarsgaard und Sepideh Moafi zur Besetzung. "Ich fühle mich zutiefst geehrt, glücklich und voller Dankbarkeit", erklärte Burstyn. Sie freue sich darauf, nach Venedig zurückzukehren und den Goldenen Löwen entgegenzunehmen.

Festivaldirektor Alberto Barbera würdigte die Schauspielerin als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des amerikanischen Kinos. Seit mehr als fünf Jahrzehnten verkörpere sie Frauenfiguren von außergewöhnlicher Tiefe und Wahrhaftigkeit und habe mit ihrer Arbeit Generationen von Filmschaffenden geprägt.

Burstyn gelang der internationale Durchbruch 1971 mit Peter Bogdanovichs "The Last Picture Show". Weltweit bekannt wurde sie zwei Jahre später durch ihre Rolle in William Friedkins Horrorfilm "Der Exorzist". Für Martin Scorseses Drama "Alice lebt hier nicht mehr" erhielt sie 1975 den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Im Laufe ihrer mehr als 60-jährigen Karriere spielte Burstyn in rund 150 Film- und Fernsehproduktionen. Sie arbeitete unter anderem mit Alain Resnais, Paul Schrader, Bob Rafelson, Darren Aronofsky und Christopher Nolan zusammen. Zu ihren bekanntesten Filmen zählen außerdem "Requiem for a Dream", "Interstellar" und zuletzt "Der Exorzist: Bekenntnis" (2023).