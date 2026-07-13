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EU stoppt Finanzierung der Biennale wegen Russland

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Die EU hat wegen der Teilnahme Russlands an der diesjährigen Biennale in Venedig angekündigt, die Kunstveranstaltung nicht mehr zu unterstützen. "Kultur und Unterstützung dürfen nicht zu Instrumenten der Schönfärberei von Aggression werden", sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas nach einem Treffen der EU-Außenminister am Montag in Brüssel. Die EU-Kommission stelle daher "die Finanzierung der Biennale von Venedig ein".

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Im März hatten die Veranstalter der Biennale mitgeteilt, Russland erstmals seit Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine 2022 wieder an der Kunstausstellung teilnehmen zu lassen. Die Ankündigung stieß in mehreren europäischen Ländern auf Kritik. Die Kommission kündigte bereits im Mai an, ihre Fördermittel in Höhe von zwei Millionen Euro über drei Jahre einstellen zu wollen.

Die Biennale in Venedig findet seit 1895 statt. In diesem Jahr läuft sie vom 9. Mai bis zum 22. November. Kallas äußerte sich auch kritisch über die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), russische Athletinnen und Athleten wieder zu internationalen Wettbewerben zuzulassen. Die Außenminister hätten diese Entscheidung "aufs Schärfste" verurteilt, sagte die EU-Außenbeauftragte. Es wirke so, als ob das IOC die jüngsten russischen Angriffe mit einer Rekordzahl getöteter ukrainischer Zivilisten belohne.

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