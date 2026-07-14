ABO

Madonna kann Album-Erfolg noch nicht richtig fassen

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Madonna hat seit langem wieder ein Album veröffentlicht
©APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Popstar Madonna hat ihren Fans für den Erfolg ihres neuen Albums gedankt. "Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar und überrascht ich über den unglaublichen Zuspruch bin, den 'Confessions on a Dance Floor' erhalten hat!", schrieb die 67-Jährige auf Instagram. Sie danke vor allem ihren Fans, schrieb die Pop-Ikone weiter. "Ich muss mich immer noch kneifen."

von

Sie habe den Traum gehabt, "die Menschen diesen Sommer zum Tanzen zu bringen", erklärte Madonna. "Träume werden doch wahr". Die Pop-Ikone brachte am 3. Juli mit "Confessions on a Dance Floor II" erstmals seit 2019 wieder ein Studioalbum heraus und landete damit direkt an der Spitze der US-Album-Charts. Wie das Branchenmagazin "Billboard" mitteilte, belegt "Confessions II" Platz 1 der meistverkauften Alben in den USA. Auf Instagram teilte die Sängerin außerdem einen Post des Plattenlabels Warner Records, demzufolge "Confessions II" weltweit 13 Chartspitzen besetzt, neben den USA auch in Australien, Großbritannien, Spanien und Kanada.

Der Titel ihres neuen Albums knüpft an Madonnas 2005 erschienenes Erfolgsalbum "Confessions on a Dance Floor" an. Es enthält Singles wie "I Feel So Free", "Danceteria" und "One Step Away".

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Guatemalas Kulturminister Luis Mendez
Technik
Archäologen entschlüsselten Namen von Astronom der Maya-Zivilisation
Dark Romance ist in vielen Buchhandlungen stark vertreten
News
Dark Romance verändert die Buchwelt
Matt Damon wurde beim "Odyssee"-Dreh gefordert
Schlagzeilen
Matt Damon über "Odyssee"-Dreh: "Sind an Grenzen gegangen"
Politik
EU stoppt Finanzierung der Biennale wegen Russland
Das neue Ordensmitglied Anselm Kiefer (hier 2023 in der Staatsoper)
Technik
Abramović, Kiefer und Fehr kommen in Orden pour le mérite
Spektakulärer Fund in der Kathedrale von Vilnius
Technik
"Unschätzbar": Königliche Grabschätze in Litauen wiederentdeckt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER