Trinkwasser in Graz: Neue Hauptleitung sichert bis zu 50 Prozent der Versorgung

Eine der wichtigsten Trinkwasserleitungen von Graz ist zu einem großen Teil erneuert. Seit 21. Oktober ist der neue Abschnitt der Transportleitung TL700 zwischen dem Gasrohrsteg und dem Wasserwerk Feldkirchen im Süden der Stadt in Betrieb. Die Leitung mit 700 Millimetern Durchmesser bringt Wasser aus Feldkirchen in die Stadt.

Laut Holding Graz deckt sie im Schnitt rund 15 Prozent des täglichen Wasserbedarfs der Stadt ab. In Spitzenzeiten oder bei Ausfällen anderer Leitungen kann ihr Anteil auf bis zu 50 Prozent steigen. Die alte Leitung stammt aus dem Jahr 1950 und bestand aus Gussrohren mit gestemmten Muffen.