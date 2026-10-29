Leih-E-Scooter in Wien: Neue Konzessionen, höchstens 4.200 Roller und zwei Anbieter

Die Neuausschreibung baut auf dem Paket auf, das seit Sommer 2023 gilt. Seither ist das Abstellen auf Gehsteigen verboten, es gibt fixe Abstellflächen, Verbotszonen etwa bei Spitälern, Märkten und Gemeindebauten, Langsamfahrzonen mit höchstens 25 km/h und eine Kennzeichenpflicht für jeden Scooter. Vorgeschrieben sind außerdem zwei unabhängige Bremsen, Blinker und Warnsignale.

Laut einer früheren Bilanz der Stadt Wien waren 2019 rund 9.000 Leih-E-Scooter von neun Anbietern unterwegs. Heute sind es etwa 4.200 von zwei Anbietern. Seit Juni 2023 hat die Stadt nach eigenen Angaben rund 54.000 Verwaltungsstrafverfahren gegen Betreiber eingeleitet. Die Zahl der Beschwerden sank von 2.500 bis 7.200 pro Monat im Jahr 2023 auf durchschnittlich rund 120 im Jahr 2026, im September waren es 124.

Für Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrerinnen und Radfahrer bedeutet die Neuvergabe vor allem eines: Die Obergrenze bleibt, und die Betreiber haften stärker dafür, dass Roller nicht im Weg stehen.