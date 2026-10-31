Gletscherarchäologie in Norwegen: Was das schmelzende Eis jetzt freigibt

Im Gebirge Jotunheimen im Süden Norwegens hat das abschmelzende Eis heuer 48 prähistorische Pfeile freigegeben. Das berichtet das Gletscherarchäologie-Programm Secrets of the Ice der Provinz Innlandet. Zu den ältesten Funden gehört ein Pfeil mit Schieferspitze und Holzschaft, der auf etwa 5.000 bis 6.000 Jahre geschätzt wird, also aus der Jungsteinzeit stammt. Das Alter ist bisher eine Schätzung auf Basis früherer, vergleichbarer Funde, eine Radiokarbondatierung liegt noch nicht vor.

Gesucht wurde drei Wochen lang am Rand mehrerer Eisfelder im Gebiet Kvitingskjølen. „Heuer haben wir 48 prähistorische Pfeile gefunden. Das ist viel“, sagt Espen Finstad, der Leiter des Programms. Zum ersten Mal habe das Team die Arbeit aber auch emotional getroffen: „Wo wir früher große Eisfelder hatten, sind nur noch Reste übrig. Das ist brutal.“