Niederösterreich zahlt wieder Heizkostenzuschuss, beim Gemeindeamt läuft die Frist schon
Die Landesregierung in St. Pölten hat den Zuschuss für die Heizperiode 2026/27 einstimmig beschlossen. Wie viel es gibt, welche Einkommensgrenzen gelten und wer gar keinen Antrag stellen muss.
Haushalte mit kleinem Einkommen in Niederösterreich bekommen auch in diesem Winter einen Zuschuss zu den Heizkosten. Die Landesregierung hat ihn am Dienstag einstimmig beschlossen, wie der Landespressedienst mitteilt. Pro Haushalt gibt es für die Heizperiode 2026/27 einmalig 150 Euro.
Die Antragsfrist hat bereits begonnen: Seit Mittwoch, 11. November, kann angesucht werden, und zwar bis 31. März 2027. Eingereicht wird ausschließlich beim Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes. Wer Sozialhilfe nach dem NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz bezieht, muss gar nichts tun. Diese Personen bekommen das Geld laut Land automatisch.
Welche Einkommensgrenzen gelten
Ob ein Haushalt Anspruch hat, hängt vom Einkommen ab. Grundlage sind die Ausgleichszulagenrichtsätze nach dem ASVG, die seit 1. Jänner 2026 gelten. Bei Einkommen, die zwölfmal im Jahr ausbezahlt werden, liegt die Grenze laut Beschluss der Landesregierung für Alleinstehende bei 1.526,46 Euro im Monat. Für Ehepaare und eingetragene Partnerschaften sind es 2.408,14 Euro.
Für jedes anspruchsberechtigte Kind erhöht sich der Richtsatz um 235,53 Euro. Ein Paar mit zwei Kindern darf demnach rechnerisch bis zu 2.879,20 Euro im Monat zur Verfügung haben, um den Zuschuss zu bekommen.
Wer automatisch bezahlt wird und wer ansuchen muss
Für die meisten Anspruchsberechtigten führt der Weg aufs Gemeindeamt. Eine Online-Einreichung beim Land oder einen Antrag bei einer anderen Stelle sieht die Regelung nicht vor. Wer Leistungen der Sozialhilfe bezieht, ist davon ausgenommen und erhält die 150 Euro ohne eigenen Antrag.
Zuständig sind Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Landesrätin Eva Prischl (SPÖ). „Wir wollen damit insbesondere jene Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher unterstützen, für die die Kosten des täglichen Lebens und insbesondere das Heizen eine finanzielle Herausforderung darstellen“, sagen die beiden laut Aussendung. Der Beschluss fiel in der Sitzung der Landesregierung am 10. November.
Wie Niederösterreich im Vergleich der Länder liegt
Einen bundesweiten Heizkostenzuschuss gibt es nicht, jedes Bundesland regelt die Hilfe selbst. Niederösterreich bleibt mit 150 Euro beim Betrag der vergangenen Heizperiode. Andere Länder zahlen mehr: Die Steiermark gewährt heuer 340 Euro, Vorarlberg bis zu 250 Euro, wie der news.at-Überblick über alle Bundesländer zeigt.
In Tirol und Salzburg ist die Antragsfrist für 2026/27 bereits abgelaufen. Niederösterreich hat dagegen eines der längsten Zeitfenster: Bis Ende März bleiben knapp fünf Monate, um den Antrag einzubringen.
Was das für Sie heißt
Wer in Niederösterreich hauptgemeldet ist und mit dem Haushaltseinkommen unter den genannten Grenzen liegt, kann ab sofort 150 Euro beantragen. Der Antrag geht ausschließlich an das Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes, die Frist endet am 31. März 2027. Für Alleinstehende liegt die Grenze bei 1.526,46 Euro, für Paare bei 2.408,14 Euro im Monat, plus 235,53 Euro je Kind. Sozialhilfe-Bezieherinnen und -Bezieher müssen nichts tun, sie bekommen den Zuschuss automatisch.
Quellen
Land Niederösterreich: NÖ Landesregierung beschließt einstimmig NÖ Heizkostenzuschuss (10.11.2026)
Land Niederösterreich: Sitzung der NÖ Landesregierung (10.11.2026)
Amt der NÖ Landesregierung via APA-OTS: NÖ Landesregierung beschließt einstimmig NÖ Heizkostenzuschuss (10.11.2026)