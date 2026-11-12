Niederösterreich zahlt wieder Heizkostenzuschuss, beim Gemeindeamt läuft die Frist schon

Haushalte mit kleinem Einkommen in Niederösterreich bekommen auch in diesem Winter einen Zuschuss zu den Heizkosten. Die Landesregierung hat ihn am Dienstag einstimmig beschlossen, wie der Landespressedienst mitteilt. Pro Haushalt gibt es für die Heizperiode 2026/27 einmalig 150 Euro.

Die Antragsfrist hat bereits begonnen: Seit Mittwoch, 11. November, kann angesucht werden, und zwar bis 31. März 2027. Eingereicht wird ausschließlich beim Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes. Wer Sozialhilfe nach dem NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz bezieht, muss gar nichts tun. Diese Personen bekommen das Geld laut Land automatisch.