Wohnung unbewohnbar, Miete trotzdem fällig? Das sagt das Gesetz beim Wasserschaden

Wer nach einem Wasserschaden nicht in seiner Mietwohnung wohnen kann, muss für diese Zeit auch keine Miete zahlen. Das regelt § 1096 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs. Ist die Wohnung ohne Schuld der Mieterin oder des Mieters unbrauchbar, sind sie laut Gesetz „für die Dauer und in dem Maße der Unbrauchbarkeit“ von der Zahlung befreit.

Das gilt auch dann, wenn den Vermieter selbst keine Schuld trifft, etwa bei einem Rohrbruch in der Wohnung darüber. Ist nur ein Teil der Wohnung betroffen, etwa ein feuchtes Schlafzimmer, sinkt die Miete anteilig. Auf dieses Recht kann bei Wohnungen laut Gesetz nicht im Voraus verzichtet werden, eine entsprechende Klausel im Mietvertrag ist unwirksam.