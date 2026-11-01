Heizkostenzuschuss 2026/27: Wo es heuer Geld gibt und wo die Frist schon vorbei ist

Den höchsten pauschalen Zuschuss für die Heizperiode 2026/27 zahlt die Steiermark: Die Landesregierung hat laut dem Sozialserver des Landes Steiermark am 1. Oktober einen Heizkostenzuschuss von 340 Euro beschlossen, unabhängig von der Art der Heizung. Anträge sind seit 1. Oktober bei der Wohnsitzgemeinde möglich, in Graz bei den Servicestellen der Stadt. Die Frist endet laut Richtlinie des Landes am 26. Februar 2027.

Auch in Vorarlberg läuft die Antragsfrist. Wie die Gemeinde Langenegg informiert, beträgt der Zuschuss des Landes einmalig bis zu 250 Euro und kann vom 19. Oktober 2026 bis 12. Februar 2027 beim Gemeindeamt beantragt werden. Im Burgenland gibt es statt eines Pauschalbetrags den Wärmepreisdeckel, der einen Teil der tatsächlichen Heizkosten ersetzt. Er liegt zwischen 50 und 1.000 Euro pro Haushalt, die Anträge sind noch bis 31. Dezember 2026 online oder bei der Gemeinde möglich.