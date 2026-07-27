Zwei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff auf Rostow

© APA/AFP/SERGEI SUPINSKY home Aktuell Politik

Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die südrussische Stadt Rostow am Don werden nach Angaben des Gouverneurs zwei Menschen getötet. Fünf weitere Menschen wurden verletzt, zwei davon befänden sich in einem kritischen Zustand, teilte Juri Sljussar auf Telegram mit. Herabfallende Drohnentrümmer hätten an mehreren Orten Brände verursacht, darunter in Lagerhäusern. Bei einem Drohnenangriff auf die russische Stadt Belgorod wurden nach Behördenangaben zwölf Menschen verletzt.

von APA