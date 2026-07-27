Zwei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff auf Rostow

Bei einem ukrainischen Luftangriff auf die südrussische Stadt Rostow am Don werden nach Angaben des Gouverneurs zwei Menschen getötet. Fünf weitere Menschen wurden verletzt, zwei davon befänden sich in einem kritischen Zustand, teilte Juri Sljussar auf Telegram mit. Herabfallende Drohnentrümmer hätten an mehreren Orten Brände verursacht, darunter in Lagerhäusern. Bei einem Drohnenangriff auf die russische Stadt Belgorod wurden nach Behördenangaben zwölf Menschen verletzt.
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Darunter befanden sich auch zwei Kinder. Dies teilten die regionalen Behörden auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Mehrere Wohnungen in einem Wohnhaus und über 15 Autos seien in Brand geraten.
The photograph shows smoke in the sky following Russian ballistic missile strikes over the Ukrainian capital of Kyiv on July 28, 2026, amid the Russian invasion in Ukraine. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)