ABO

Selenskyj am Montag in Großbritannien zu Besuch

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Treffen auf einem Marinestützpunkt geplant
©APA/APA/AFP/GENYA SAVILOV
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist am Montag nach Großbritannien. Er ist der erste internationale Besucher des neuen Premierministers Andy Burnham. Burnham und Selenskyj werden sich voraussichtlich auf einem Marinestützpunkt treffen. Dort werden sie sich dem Büro des Premierministers zufolge darüber informieren, wie von Großbritannien geleitete Ausbildungsprogramme zur Stärkung der ukrainischen Streitkräfte beitragen.

von

"Großbritannien steht Seite an Seite mit der Ukraine, und unsere Unterstützung bleibt ungebrochen", erklärte Burnham in einer Stellungnahme. "Russland sollte keinen Zweifel an unserer Entschlossenheit haben, und wir werden nicht nachgeben, bis wir einen dauerhaften und gerechten Frieden für die Ukraine erreicht haben."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Immer wieder russische Attacken
Politik
Wieder Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine
Trauerkundgebung am Tag nach dem Anschlag
Politik
Berliner CSD-Angreifer bei Polizeieinsatz erschossen
USA stellten ihre Angriffe am Wochenende ein
Politik
Iran und USA setzen Angriffe aus
Rauch über den Ölanlagen im saudi-arabischen Jizan
Politik
USA und Iran verschärfen Seekonflikt
++ ARCHIVBILD ++ Laut Selenskyj erhält Russland nordkoreanische Hilfe (Archivbild)
Politik
Russland will 30.000 nordkoreanische Soldaten rekrutieren
Israelische Soldaten im Dorf Tell
Politik
Polizeichef der Hamas bei israelischem Angriff getötet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER