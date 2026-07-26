Selenskyj am Montag in Großbritannien zu Besuch

"Großbritannien steht Seite an Seite mit der Ukraine, und unsere Unterstützung bleibt ungebrochen", erklärte Burnham in einer Stellungnahme. "Russland sollte keinen Zweifel an unserer Entschlossenheit haben, und wir werden nicht nachgeben, bis wir einen dauerhaften und gerechten Frieden für die Ukraine erreicht haben."