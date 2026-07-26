Laut Klitschko Brände in Kiew nach russischen Angriffen

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In der Nacht auf Sonntag ist es nach russischen Angriffen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew laut Bürgermeister Vitali Klitschko in mindestens drei Bezirken zu Bränden gekommen. Demnach hätten herabstürzende Trümmerteile die Feuer ausgelöst. Die russischen Streitkräfte griffen die Stadt der ukrainischen Luftwaffe zufolge mit ballistischen Raketen an. Augenzeugen hörten mehrfache Explosionen. Berichte über Opfer lagen zunächst nicht vor.

von APA