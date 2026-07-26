Mindestens ein Toter bei Vorfall am Rande von CSD in Berlin

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"Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen", sagte Polizeisprecher Nath in einem veröffentlichten Video bei X. Die Polizei sei mit zahlreichen Polizisten und Rettungskräften im Einsatz. Alle Besucherinnen und Besucher wurden gebeten, den Bereich zu verlassen.
Polizisten leuchteten den Bereich zwischen Potsdamer Platz und der Südseite des Tiergartentunnels aus, wie ein dpa-Reporter berichtete. Sie suchten nach Spuren. "Wir haben eine Polizeilage", sagte der Polizeisprecher. "Bitte meiden Sie den Bereich und umfahren ihn weiträumig", hieß es von der Polizei.
Hunderttausende Menschen feierten in der Hauptstadt den CSD. Mit ihrer Demonstration wollten die Veranstalter ein Zeichen für Demokratie, Toleranz und Vielfalt setzen. Am Abend trat unter anderem Sarah Connor bei der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor auf. Mit einer Regenbogenflagge um die Schultern spielte sie rund eine halbe Stunde lang ihre Songs.
Gegen 22.00 Uhr wurde das Fest dann abrupt abgebrochen. Nach Angaben eines dpa-Reporters vor Ort wurden die Besucher auf der Ostseite des Brandenburger Tors zunächst nicht über die Lage informiert. Viele verfolgten das Geschehen und die Nachrichten allerdings auf dem Handy. Der Bereich direkt am Brandenburger Tor war abgesperrt.
CORRECTION / Police and security personnel work near the scene where several people were injured on the sideline of the Christopher Street Day (CSD) parade in Berlin, on July 25, 2026, potentially hit by a car, police told AFP. "We believe that a vehicle entered the Tiergarten park and hit several people and injured them," police posted on social media. The injured were being treated by the emergency services and they were actively seeking the people responsible, they added. (Photo by Antoine LAMBROSCHINI / AFP) / “The erroneous BYLINE appearing in the metadata of this photo has been modified in AFP systems in the following manner: [Antoine LAMBROSCHINI] instead of [Uta TOCHTERMANN ]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”