Die Gewerkschaft CGT forderte eine "feministische Flutwelle" gegen sexuelle Gewalt. Auch gegen "wirtschaftliche Gewalt" solle ein Zeichen gesetzt werden. In Paris nahmen nach Angaben der Polizei 12.500 Menschen an den Kundgebungen teil. In der französischen Hauptstadt waren zwei getrennte Protestzüge angemeldet worden, einer von Gewerkschaften und Verbänden und einer vom feministischen Kollektiv NousToutes, an dem sich auch die Protestbewegung der Gelbwesten beteiligte. Demonstrantinnen und Demonstranten forderten auf Plakaten unter anderem ein härteres Vorgehen gegen Femizide und gegen Vergewaltiger.

Die Generalsekretärin der Gewerkschaft CFDT, Marilyse Léon, sagte bei der ersten Kundgebung, "die Frage der Lohngerechtigkeit und der Kampf gegen sexistische und sexuelle Gewalt" müssten eine Priorität der Regierung sein.

Ihre Kollegin Sophie Binet von der Gewerkschaft CGT hob hervor, es sei wichtig, die feministische Bewegung zu mobilisieren - zumal "die Rechtsextreme vor den Toren der Macht steht". Bei der Präsidentschaftswahl im April und Mai 2027 könnte die Rechtspopulistin Marine Le Pen gewinnen.

Demonstriert wurde am Samstag unter anderem auch in Lyon, Lille, Marseille, Montpellier und Toulouse. In Marseille wurde eine nicht genehmigte Kundgebung mit rund tausend Teilnehmern von der Polizei mit Tränengas aufgelöst. An einer genehmigten Kundgebung nahmen in der südfranzösischen Hafenstadt laut Behörden 400 Menschen teil.

Erwartet wurden Kundgebungen in mehr als dreißig Städten. Am vergangenen Samstag hatten erneut zehntausende Menschen in Frankreich für höhere Löhne, bessere Bildung und angemessene Wohnmöglichkeiten demonstriert. Die Beteiligung war aber deutlich geringer als in den Wochen zuvor.

Die Protestwelle hatte an höheren Schulen begonnen und weitete sich schnell auf weitere Bevölkerungsgruppen aus, die in erster Linie gegen die gestiegenen Lebenshaltungskosten protestieren. Am 17. Oktober waren bei landesweiten Protesten in mehreren Städten Gebäude in Brand gesteckt worden. Außerdem wurden hunderte Geschäfte geplündert und zahlreiche Polizisten verletzt. 2000 Menschen wurden damals festgenommen. Seitdem gibt es regelmäßig neue Kundgebungen, die jedoch vergleichsweise friedlich verlaufen.