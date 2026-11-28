Der mit der Regierungsbildung beauftragte Ex-Armeechef hatte Netanyahus Likud-Partei am Freitag vorgeworfen, Neuwahlen anzustreben und deshalb Gespräche über eine mögliche Koalition absichtlich zu verzögern. Der Likud habe sich "zwei Wochen lang geweigert, auch nur einen einzigen konkreten Vorschlag auf den Tisch zu legen", sagte Eisenkot, der das Mitte-Bündnis Yashar anführt. Der Likud warf Eisenkot seinerseits vor, an der Bildung einer "gefährlichen Linksregierung" zu arbeiten, erklärte jedoch, es bestehe weiterhin Offenheit für die Bildung einer Einheitsregierung.

Eisenkot, dem nur noch wenige Tage für eine Regierungsbildung bleiben, hat in dieser Woche bereits Koalitionsvereinbarungen mit zwei Partnern aus dem linken und rechten Lager unterzeichnet. Deren Unterstützung könnte ihn einer Mehrheit näherbringen.

In seiner Erklärung teilte Netanyahu mit, eigentlich solle er die israelische Regierung führen. "Angesichts des Ausmaßes der existenziellen Bedrohung und der Möglichkeit, dass eine Regierung gebildet werden könnte, die nicht in der Lage ist, mit dieser Gefahr umzugehen", erfordere es jedoch seine "Verantwortung als Staatsmann", alles andere hintanzustellen - "einschließlich des Grundsatzes, dass die größte Partei führt, und zuzustimmen, dass Gadi Eisenkot als Erster das Amt des Ministerpräsidenten übernimmt."

Nun sei Einheit geboten. "Wir müssen uns unmittelbaren Gefahren stellen, die unsere Existenz bedrohen. Der einzige Weg, das zu tun, ist die Einbindung aller Parteien, die Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes anerkennen", betonte Netanyahu. Ein Sprecher von Eisenkots Partei Yashar reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Eisenkots Oppositionsblock hatte sich bei der Wahl Ende Oktober 48 Sitze in der Knesset gesichert, Netanyahus Bündnis kam auf 53 Sitze, die arabischen Parteien auf 19. Für eine Mehrheit sind mindestens 61 Sitze erforderlich. Eisenkot hat bis zum 6. Dezember Zeit, wobei die Frist um 14 Tage verlängert werden kann. Am Freitag hatte Eisenkot angekündigt, auf eine Verlängerung zu verzichten.

Sein Oppositionsblock könnte ein Bündnis entweder mit den ultraorthodoxen oder den arabischen Parteien eingehen. Möglich wäre auch eine Regierung der nationalen Einheit mit Netanyahus Likud, wozu es mehrere Gesprächsrunden gab. Dabei ist unter anderem Netanyahus Zukunft ein Streitpunkt: Eisenkot hatte ausgeschlossen, unter Führung Netanyahus in eine Regierung einzutreten.