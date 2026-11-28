Laut der Hilfsorganisation kamen die beiden Männer am Freitagabend bei einem "direkten Angriff" auf eine Klinik in dem abgeriegelten Küstenstreifen ums Leben. Die Einrichtung sei deutlich mit MSF-Logos gekennzeichnet gewesen. Zudem sei der Standort dem israelischen Militär mitgeteilt worden. Das Militär wiederum erklärte, der Angriff habe nicht auf ein Krankenhaus gezielt. Es sei kein Schaden an der medizinischen Infrastruktur in dem Gebiet entstanden.

Bei einem der getöteten Männer habe es sich um einen Kommandanten einer Artillerieeinheit im militärischen Flügel der Hamas gehandelt, teilte die Armee weiter mit. Die beiden Terroristen hätten unter anderem daran gearbeitet, die "Kampfkraft terroristischer Organisationen im Gazastreifen wiederherzustellen" und damit gegen die geltende Waffenruhe verstoßen. Vor dem Luftangriff seien Maßnahmen getroffen worden, um Schaden für Zivilisten "so weit wie möglich zu minimieren", hieß es weiter.

Die Angaben des israelischen Militärs und jene der Hilfsorganisation zu dem Vorfall ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israels Armee wirft der Hamas immer wieder vor, sich als humanitäre Helfer auszugeben, sich in Krankenhäusern zu verschanzen und Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Kritiker werfen wiederum Israel vor, internationale Normen zu missachten und immer wieder Einrichtungen der Gesundheitsversorgung ins Visier zu nehmen. Laut Ärzte ohne Grenzen erhöhte sich die Zahl ihrer in Gaza getöteten Kollegen mit dem Tod der beiden Männer auf nun 17.