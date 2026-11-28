"Ich habe 17 Leichen gefunden", sagte der Augenzeuge. Von dem Mann aufgezeichnete Videos, die von der AFP nicht unabhängig überprüft werden konnten, zeigen, wie blutende Verletzte geborgen werden. Auf anderen Videos von Dorfbewohnern, die ebenfalls nicht unabhängig überprüft werden konnten, waren mindestens sechs Tote zu sehen, darunter eine Frau und ein Kind. Nach Angaben des Augenzeugen traf der Luftangriff einen Veranstaltungsort, wo gerade eine Hochzeit von zwei Binnenflüchtlingen vorbereitet wurde. Die myanmarischen Streitkräfte waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Moe Bye liegt nahe der Grenze zwischen den Teilstaaten Shan und Karenni. Während die Stadt von Myanmars Militärregierung kontrolliert wird, sind im Umland oppositionelle Kräfte aktiv. Die Armee von Myanmar hatte 2021 die mit großer Mehrheit gewählte Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt und selbst die Macht übernommen. Seitdem tobt ein Bürgerkrieg zwischen der Militärregierung und pro-demokratischen Rebellengruppen sowie Gruppierungen ethnischer Minderheiten. Bei der Gewalt wurden nach Schätzungen von Beobachtern mehr als 100.000 Menschen getötet.