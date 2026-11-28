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Frente Amplio gilt als Nachfolgebündnis von Sumar. Das bisherige Linksbündnis bildete mit Sánchez eine Minderheitsregierung, welche von sechs Regionalparteien unterstützt wurde. Die weit links stehende Partei Podemos, die 2023 ebenfalls Sumar angehörte, das Bündnis aber Ende des Jahres verließ, tritt dieses Mal hauptsächlich getrennt von Frente Amplio an. Im Mittelpunkt des Wahlkampfes standen Wohnungsnot, illegale Migration und Korruptionsvorwürfe im Umfeld des seit acht Jahren regierenden Sánchez.
Spain's Prime Minister and Secretary-General of the Spanish Socialist Party (PSOE) Pedro Sanchez gestures during a last election campaign rally in Madrid, on November 27, 2026. Spain is due to hold a snap general election on November 29, following eight years of Socialist-led government under Sanchez. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)