Frente Amplio gilt als Nachfolgebündnis von Sumar. Das bisherige Linksbündnis bildete mit Sánchez eine Minderheitsregierung, welche von sechs Regionalparteien unterstützt wurde. Die weit links stehende Partei Podemos, die 2023 ebenfalls Sumar angehörte, das Bündnis aber Ende des Jahres verließ, tritt dieses Mal hauptsächlich getrennt von Frente Amplio an. Im Mittelpunkt des Wahlkampfes standen Wohnungsnot, illegale Migration und Korruptionsvorwürfe im Umfeld des seit acht Jahren regierenden Sánchez.