Die Angaben stützen sich auf ACLED-Zahlen bis zum 20. November dieses Jahres. Sie beruhen auf mehreren Quellen, darunter Medienberichten. Damit spiegeln sie das Angriffsgeschehen nicht detailliert wider, geben aber Aufschluss über die Entwicklung in dem von Russland im Februar 2022 begonnen Krieg gegen die Ukraine.

Insgesamt attackierte die russische Armee gemäß den Zahlen seit Jahresbeginn etwa 40 Brücken im Nachbarland und damit etwa so viele wie in den beiden Vorjahreszeiträumen. Im Oktober und im November allerdings stieg die Zahl der monatlichen Angriffe auf Brücken auf jeweils mehr als zehn an. Knapp jeder zweite der Angriffe richtete sich nach dem 1. Oktober gegen eine Brücke in Kiew.

Seit Kriegsbeginn war Kiew von Angriffen auf Brücken weitgehend verschont geblieben. Der bis Herbst dieses Jahres folgenschwerste Angriff auf eine Brücke in der Hauptstadt war der auf eine gläserne Fußgängerbrücke zwischen zwei Parks im Oktober 2022 gewesen. Danach verzeichnete ACLED bis Herbst dieses Jahres keine Angriffe auf Brücken in Kiew.

Zwischen dem 16. und 20. November griff Russland drei Brücken über den Fluss Dnipro an, darunter die Nordbrücke, die schon im Oktober attackiert worden war. Die Kiewer Behörden brachten in der Folge erstmals Netze zum Schutz vor Drohnenangriffen an.

Die Ukraine ihrerseits führte laut den ACLED-Zahlen bis zum 20. November dieses Jahres nahezu 60 Angriffe oder Sabotageakte gegen Brücken in den von Russland besetzten oder annektierten Gebieten und an der Front aus - zwölfmal so viele wie in den beiden Vorjahren.

Für Schlagzeilen sorgten im November Angriffe auf die Krim-Brücke, die das russische Festland mit der annektierten Halbinsel verbindet. Die 2018 eröffnete Straßen- und Eisenbahnbrücke war laut Acled zuvor bereits mindestens fünfmal durch Angriffe beschädigt worden, die Kiew zugeschrieben werden.

Die meisten Angriffe auf Brücken führte die Ukraine in diesem Jahr bisher im Juni und Juli aus. Die Attacken erfolgten demnach vor allem in der von Moskau vollständig für sich beanspruchten Donbass-Region. Angriffe erfolgten demnach auch auf Brücken auf der Krim sowie in den Regionen Saporischschja und Cherson.

Seit diesem Sommer traf die Ukraine gemäß den NGO-Zahlen mindestens ein Dutzend Mal russische Brücken, so viel wie im Jahr 2025. Die angegriffenen Bauwerke lagen in grenznahen russischen Regionen wie Kursk, Brjansk und Belgorod, mit Ausnahme eines Drohnenangriffs im Oktober auf ein Öllager in Sankt Petersburg, bei dem auch eine Brücke getroffen wurde.

Russland hatte seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 2022 begonnen und greift das Nachbarland fast täglich mit Drohnen und Raketen an. Die Ukraine reagiert mit Angriffen auf russische Ziele. Nur ein geringer Teil der Angriffe trifft Brücken.

Brücken sind aus militärischer Sicht bedeutsam, weil sie für den Vormarsch von Einheiten, militärische Transporte oder die Versorgung der Zivilbevölkerung wichtig sind.