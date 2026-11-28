Wie die spanische Zeitung "El País" berichtete, ist "Bibi" eine traditionelle Anrede für Frauen, die je nach Zusammenhang mit "Großmutter", "alte Frau" oder "Dame" übersetzt werden kann. Aktivistinnen sehen in der Streichung weiblicher Vornamen einen weiteren Schritt zur Verdrängung von Frauen aus dem öffentlichen Leben. Zudem könnten dadurch Probleme bei der Dokumentation von Behandlungen oder der Ausstellung von Medikamenten entstehen.

Die Taliban verschärfen laut den Medienberichten zugleich den Zugang zur medizinischen Versorgung. In mehreren Provinzen dürfen männliche Ärzte demnach Frauen faktisch nicht mehr behandeln, wenn kein "Mahram", also ein männlicher Angehöriger oder Vormund, anwesend ist. Beschäftigte von Krankenhäusern und Arztpraxen berichteten von entsprechenden Anweisungen lokaler Behörden sowie von Kontrollen. Frauen ohne Begleitung würden teils wieder nach Hause geschickt, da viele medizinische Einrichtungen nicht über ausreichend Ärztinnen verfügten.

Auch die UNO-Frauenorganisation warnte vor den Folgen dieser Entwicklung. Die Leiterin für humanitäre Angelegenheiten, Sofia Calltorp, erklärte in einem Statement: "Wir erleben nun eine weitere Verschärfung der Angriffe auf die Rechte afghanischer Frauen und Mädchen: Frauen werden zunehmend daran gehindert, im Gesundheitswesen tätig zu sein, und zugleich wächst das Risiko, dass den 22 Millionen Frauen und Mädchen Afghanistans mit der Zeit der Zugang zu medizinischer Versorgung verwehrt wird." Betroffen seien insbesondere kranke und schwangere Frauen sowie Mädchen.

Die afghanische Botschafterin in Österreich, Manizha Bakhtari, verwies zuletzt im Oktober auf die zunehmend schlechtere Lage der Frauen in dem Land. In den vergangenen fünf Jahren hätten die Taliban schrittweise ein umfassendes System aus Gesetzen, Vorschriften und Kontrollmechanismen geschaffen, das nahezu alle Lebensbereiche von Frauen reguliert. Mehr als 250 Erlässe und Richtlinien seien beschlossen worden, die die Bildung, Beschäftigung, Bewegungsfreiheit, öffentliche Teilhabe und selbst Kleidungsvorschriften für Frauen betreffen. Die jüngsten Berichte aus der Provinz Balkh reihen sich in diese Entwicklung ein.