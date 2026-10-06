Wieder Schiff im Schwarzen Meer nach Drohnenangriff gesunken

Nach Angaben des BNR lief eine Rettungsaktion rund 150 Kilometer östlich der Küstenstadt Byala. Die bulgarische Fachportal Maritime.bg berichtete, ein unter togolesischer Flagge fahrendes Schiff habe schwere Schäden erlitten, bevor es sank. Zudem sei auf einem unter Flagge Palaus fahrenden Schiff ein Feuer ausgebrochen. Dessen 18 Besatzungsmitglieder wurden demnach von einer bulgarischen Fähre in Sicherheit gebracht.

Der Vorfall ereignete sich einen Tag nach einem Drohnenangriff auf ein türkisches Frachtschiff vor der Küste Rumäniens, bei dem zwei Besatzungsmitglieder getötet wurden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte zwei russische Drohnen dafür verantwortlich. Infolge des Ukraine-Krieges ist das Schwarze Meer immer wieder Schauplatz von Drohnenvorfällen. Laut der türkischen Handelskammer für Seefahrt wurden seit Beginn des Krieges 226 zivile und Handelsschiffe im Schwarzen Meer angegriffen, eine Mehrheit davon in diesem Jahr.