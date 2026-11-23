Eisenkots Oppositionsblock hatte sich bei der Wahl Ende Oktober 48 Sitze in der Knesset gesichert, Netanyahus Bündnis kam auf 53 Sitze, die arabischen Parteien auf 19. Für eine Mehrheit sind mindestens 61 Sitze erforderlich. Präsident Yitzhak Herzog beauftragte Anfang November den ehemaligen Generalstabschef Eisenkot mit der Regierungsbildung. Möglich wären Bündnisse entweder mit den ultraorthodoxen oder den arabischen Parteien oder eine Regierung der nationalen Einheit, wie Netanyahu sie fordert. Die arabischen Parteien sind zu einer Unterstützung Eisenkots bereit.

Innerhalb der Opposition gehen die Meinungen auseinander: Ex-Ministerpräsident Naftali Bennett, ein wichtiger Vertreter des Oppositionsblocks, forderte am Samstag eine "zionistische Einheitsregierung unter Führung von Eisenkot". Seine Partei lehne einen Zusammenschluss mit Netanyahu oder seinem rechtsgerichteten Parteienblock ab, "unter welchen Bedingungen auch immer".

Eisenkot hat ausgeschlossen, unter Netanyahus Führung in eine Regierung einzutreten. Sein Verbündeter Yair Golan von den linksgerichteten Demokraten forderte unterdessen ein Ende der "Scheinverhandlungen mit Likud".

Eisenkot hat bis zum 6. Dezember Zeit, eine Regierung zu bilden. Eine Verlängerung um 14 Tage ist möglich. Sollte er scheitern, kann Herzog einen anderen Politiker mit der Regierungsbildung beauftragen. Ist keiner erfolgreich, gibt es Neuwahlen. Wegen wiederholter Pattsituationen hatte es in Israel zwischen 2019 und 2022 fünf Parlamentswahlen gegeben.