Nicht alle Todesfälle und Verletzungen durch Landminen werden als solche registriert und gemeldet. Die wahre Zahl dürfte höher liegen, räumen die Experten ein.

Konfliktparteien legen Landminen, um das Vorrücken feindlicher Kräfte zu stoppen. Sie explodieren bei Berührung und töten Menschen oder reißen ihnen Gliedmaßen ab. Unzählige Minen bleiben auch nach dem Ende von Konflikten noch für Jahrzehnte als scharfe Munition im Boden liegen. Deshalb sind so viele Opfer Zivilisten.

Die Kampagne kritisiert die Ukraine, die zu den 162 Vertragsstaaten des Landminenverbotsvertrags (Ottawa-Konvention) gehört. Er verbietet Einsatz, Lagerung, Herstellung und Weitergabe von Antipersonenminen. Die Ukraine habe gegen die Auflage verstoßen, keine Minen zu produzieren.

Die Ukraine sieht sich nach eigenen Angaben gezwungen, Minen gegen den Vormarsch russischer Truppen zu verlegen und hatte beantragt, ihre Mitgliedschaft zu pausieren. Das wurde aber von den anderen Vertragsstaaten abgelehnt.

Besonders in Myanmar in Südostasien, wo eine Militärregierung gegen Aufständische kämpft, wurden massiv Landminen eingesetzt, wie es in dem Bericht heißt. In Syrien habe es mehr Opfer gegeben, weil viele während des Bürgerkriegs Vertriebene zurückgekehrt sind und Land, das teils vermint ist, neu bestellen. Beide Länder gehören nicht zu den Vertragsstaaten. Auch andere Staaten, die den Vertrag nicht unterschrieben haben, hätten die geächteten Waffen eingesetzt, darunter der Iran, Nordkorea und Russland.

Erstmals seit Inkrafttreten des Vertrages sind im vergangenen Jahr fünf europäische Länder ausgeschieden: Estland, Lettland, Litauen, Finnland und Polen. Sie begründeten dies mit der Bedrohungslage durch Russland. Polen und Finnland hätten bereits eine Produktion in großem Stil angekündigt. Drei Staaten traten dem Vertrag bei: der Libanon, die Marschallinseln und Tonga. Auch Österreich ist Vertragsstaat.

"Diese Entwicklungen sind alarmierende Zeichen dafür, dass Landminen zunehmend wieder als legitime Waffe betrachtet werden", so Eva Maria Fischer von der Organisation Handicap International laut einer Aussendung, die der APA vorliegt. "Dieser Normalisierung müssen wir entschieden entgegentreten. Antipersonen-Minen wurden verboten, weil sie oft noch lange nach dem Krieg vor allem die Zivilbevölkerung treffen. Die Ottawa-Konvention hat Millionen Menschen geschützt und zahlreiche Leben gerettet. Ihr Grundprinzip muss verteidigt werden: Das Verbot von Antipersonen-Minen darf nicht infrage gestellt werden."

( S E R V I C E: Landminen-Monitor 2026: https://go.apa.at/5HCx6guM )