"Wir betonen, dass das Urteil des Gerichts für Myanmar bindend ist und fordern Myanmar auf, seinen Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, einschließlich der Entscheidung des Gerichts, in vollem Umfang nachzukommen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der 14 Staaten Australien, Belgien, Kanada, Zypern, Tschechien, Estland, Island, Lettland, Luxemburg, Neuseeland, Portugal, Spanien, Gambia und Großbritannien.

Zu den von Großbritannien angekündigten Sanktionen gehören demnach das Einfrieren von Vermögenswerten und Reiseverbote für fünf hochrangige Militärs. Die britische Regierung will den Angaben zufolge außerdem Gesetze einzuführen, "die den Export und die Lieferung von Flugkraftstoff nach Myanmar betreffen". London stelle zudem umgerechnet fast sechs Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln zur Unterstützung der Rohingya und anderen Gemeinschaften bereit.

Der IGH hatte am Donnerstag geurteilt, dass in Myanmar 2017 ein Völkermord an den Rohingya begangen wurde. Gerichtspräsident Yuji Iwasawa erklärte, Soldaten hätten tausende Zivilisten getötet und vergewaltigt, Gewalt gegen Kinder ausgeübt sowie Dörfer und Siedlungen zerstört. Hunderttausende Angehörige der muslimischen Minderheit flohen daraufhin nach Bangladesch. Das Vorgehen der Streitkräfte belege die "Absicht", die Rohingya als Gruppe zu vernichten, befand der IGH.

Es war das erste Mal in seiner 80-jährigen Geschichte, dass das höchste UNO-Gericht einen Staat direkt für einen Genozid verantwortlich macht. Myanmar hatte einen Völkermord stets bestritten und argumentiert, sein Vorgehen habe sich gegen Aufständische gerichtet. Die Militärregierung in Myanmar wies das Urteil als "ungerecht" zurück.