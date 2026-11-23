Wie Abdolianpour dem Sender sagte, sind bei iranischen Gerichten darüber hinaus mehrere Klagen gegen Golfstaaten anhängig, weil sie "zugelassen haben, dass ihr Staatsgebiet von Amerika genutzt wird, um Angriffe gegen den Iran zu starten". Die USA und Israel hatten den Iran-Krieg Ende Februar mit Angriffen auf Teheran begonnen und dabei den obersten iranischen Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Der Iran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie US-Stützpunkte und US-Verbündete in der Golfregion.

Eine im Juni unterzeichnete Absichtserklärung, die den Weg zu einem Friedensabkommen ebnen sollte, aber nie umgesetzt wurde, enthielt eine Klausel, derzufolge die USA und ihre regionalen Verbündeten einen Wiederaufbauplan für den Iran im Umfang von mindestens 300 Milliarden Dollar ausarbeiten sollten. Der Iran unterliegt zudem schon seit Jahrzehnten massiven Sanktionen, die vor allem wegen seines Atomprogramms verhängt worden waren.

Vom Iran geht nach Einschätzung des mit der Regierungsbildung beauftragten israelischen Oppositionsführers Gadi Eisenkot derzeit keine "unmittelbare Gefahr" für Israel aus. "Der Iran ist die größte Bedrohung für den Staat Israel, aber derzeit geht von ihm keine direkte oder unmittelbare Gefahr aus, die ein Eingreifen vor der Bildung einer neuen Regierung erforderlich machen würde", sagte Eisenkot am Montag in Jerusalem.

Der amtierende Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kritisierte Eisenkots Äußerungen umgehend, ohne den Oppositionsführer oder den Iran konkret zu nennen. "Jeder, der diese direkten, ernsten und schwerwiegenden Bedrohungen kleinredet oder herunterspielt, tut dies aus politischen Gründen", sagte er in der Knesset.