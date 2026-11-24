©Afp, Daria Nazarova, DARIA NAZAROVA, APA, AFP
Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Saporischschja sind nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Menschen getötet und 22 weitere verletzt worden, darunter zwei Kinder. Möglicherweise seien noch Menschen unter den Trümmern eingeschlossen, erklärte Regionalgouverneur Mychajlo Semikin. Iwan Fedorow, Co-Vorsitzender des regionalen Verteidigungsrates, veröffentlichte auf Telegram Bilder, die ein beschädigtes Wohnhaus mit zerstörten Fenstern zeigten.
von
Unterdessen meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau, die russische Armee habe in der ukrainischen Region Sumy Drohnenkontrollzentren, Starlink-Satellitenterminals und andere militärische Ziele getroffen.
KIEW (KYJIW) - UKRAINE: FOTO: APA/APA/AFP/DARIA NAZAROVA