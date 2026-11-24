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Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Saporischschja sind nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Menschen getötet und 22 weitere verletzt worden, darunter zwei Kinder. Möglicherweise seien noch Menschen unter den Trümmern eingeschlossen, erklärte Regionalgouverneur Mychajlo Semikin. Iwan Fedorow, Co-Vorsitzender des regionalen Verteidigungsrates, veröffentlichte auf Telegram Bilder, die ein beschädigtes Wohnhaus mit zerstörten Fenstern zeigten.

von APA