Zuvor waren am Wochenende nach fünf Tagen Pause allein auf der kleinen Insel El Hierro mit ihren rund 12.000 Einwohnern sieben Boote mit insgesamt 429 Menschen angekommen. Seit Monatsbeginn sollen mittlerweile mehr als 10.000 illegale Migranten auf El Hierro angekommen sein. Viele stammen wegen der Verschärfung der sozialen und wirtschaftlichen Krise im Land aus dem Senegal.

Jedes Jahr versuchen zahlreiche Menschen, über die gefährliche Atlantikroute aus Westafrika auf die spanischen Kanaren und damit in die EU zu gelangen. Tausende sind in den vergangenen Jahren auf der Route ertrunken.

Im spanischen Wahlkampf setzen vor allem die rechtspopulistische Vox und die konservative Volkspartei PP auf das Thema Migration. Nach der akuten Wohnungskrise ist die Zuwanderung das zweitwichtigste Wahlmotiv der Spanier. Vor allem junge Spanier wählen deswegen Vox, junge Spanierinnen geben sich etwas gemäßigter und tendieren zur PP.

Vox-Chef Santiago Abascal redete im Wahlkampf erneut von einer "Invasion" und versprach eine harte Hand gegen illegale Migranten, sollte er an die Macht kommen. PP-Vorsitzender Alberto Núñez Feijóo setzte im TV-Duell mit dem sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez Migration mit Kriminalität gleich und warf Sánchez vor, "Kriminelle, Mörder und Vergewaltiger" ins Land gelassen zu haben.