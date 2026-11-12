Weyringer wird neuer Bischofskonferenz-Generalsekretär

Weyringer wird sein neues Amt mit 1. Dezember antreten. Der designierte Generalsekretär ist Priester der Erzdiözese Salzburg und als Pfarrprovisor der Pfarre St. Blasius in Salzburg tätig. Darüber hinaus ist er Obmann des Priesterrats und geistlicher Leiter bzw. geistlicher Assistent der örtlichen Loretto Gemeinschaft. Er ist zudem auch Mitglied des Metropolitankapitels der Erzdiözese Salzburg und Mitglied des Synodenteams der Erzdiözese, gab Kathpress bekannt. Weiters lehrt er Bibelwissenschaften an der Paris Lodron Universität Salzburg und an der Päpstlichen Hochschule Heiligenkreuz.

Lackner sagte bei einer Pressekonferenz, Schipka habe auf eigenen Wunsch sein Amt zurückgelegt. Er gibt sein Amt Ende November vorzeitig ab und wechselt als Lehrender an die Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Niederösterreich.

Das Amt des Generalsekretariats soll in Zukunft auch mit Frauen besetzt werden können. "Ich habe bereits bei Interviews gesagt, dass ich nicht gegen eine derartige Statutenänderung bin", so Lackner. "Daher haben wir den Beschluss gefasst, unsere Statuten zu überarbeiten." Die Meinung zu diesem Punkt sei "einhellig", betonte er. "Da gibt es keine verschiedenen Meinungen, die sagen, dass das nicht sein soll."

Dieser Prozess werde erwartungsgemäß einige Zeit in Anspruch nehmen, so Lackner, der auch auf die nötige Zustimmung aus Rom verwies. "Es hängt nicht nur von uns ab. Wir haben sogar einen Satz beschlossen, dass nicht mehr drinnen stehen wird, dass es ein Priester sein muss."

Gefragt, ob mit der Wahl Weyringers das Amt nicht ohnehin auf viele Jahre mit einem Mann besetzt sei, sagte Lackner, er sei "schon sehr dankbar, dass er ja gesagt hat." Aber eine Neubesetzung werde "nicht mehrere Mandatszeiten dauern", meinte er.

Scharfe Kritik übte Lackner an der von der Regierung geplanten Sozialhilfe NEU. Diese würde zu mehr Kinderarmut führen, hielten die Bischöfe in einer Erklärung fest. Verwiesen wurde auf das Bekenntnis im Regierungsprogramm, eine Kindergrundsicherung zu etablieren und die Kinderarmut zu halbieren. Dies sei sehr erfreulich gewesen.

"Umso größer ist die Enttäuschung darüber, dass es bei der geplanten Änderung der Sozialhilfe zu deutlichen Einschnitten für Kinder kommen soll. Vor allem kinderreiche Familien zählen zu den größten Verlierern", so Lackner.

Ein Bekenntnis gaben die Bischöfe zum Klimaschutz ab. Es sei "sehr positiv", dass die Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 im Entwurf zum Klimagesetz verankert wurde. "Damit das erreicht wird, muss das Gesetz möglichst bald beschlossen und durch konkrete Maßnahmen umgesetzt werden", so der Erzbischof.

Klar untermauert wurde, dass die Katholische Kirche weiterhin bei ihrer Ablehnung des assistierten Suizids bleibt, dieser "ist und bleibt" keine akzeptable Option. Der assistierte Suizid schwäche das Recht auf Leben als fundamentalen Wert des Zusammenlebens. Während der assistierte Suizid zunehmend als Option erscheine, sei das Wissen in der Bevölkerung über den Zugang zu Hospiz- und Palliativversorgung mitunter mangelhaft.

Auch warne man davor, das Alter selbst zu pathologisieren. "Altsein ist keine Krankheit, der assistierte Suizid keine Therapie." Die Aufgabe von Medizin und Pflege bleibt es, "Menschen zu begleiten, Leiden zu vermindern und Lebensqualität zu erhalten". Es müsse alles getan werden, "damit die Verzweifelten und Schwerkranken nicht unter Druck geraten, den Suizid als scheinbar naheliegenden Ausweg zu sehen".

Zugleich trete man dafür ein, dass niemand - "weder privat noch beruflich" - dazu gedrängt wird, an einem assistierten Suizid mitzuwirken. Katholische Einrichtungen würden Derartiges daher auch nicht anbieten. "Katholische Pflegeeinrichtungen, Hospize und Krankenhäuser sind lebensbejahende Orte."

Beschäftigt haben sich die Bischöfe auch mit Künstlicher Intelligenz und den anstehenden Pfarrgemeinderatswahlen. "Der Einsatz von KI in der Feier der Sakramente, Verkündigung, Liturgie oder Seelsorge darf ausschließlich unterstützend erfolgen. Das Ersetzen menschlicher Beziehungen, seelsorglicher Gespräche, von Gemeinschaft oder Ritualen durch KI ist unzulässig und wird ausdrücklich abgelehnt", hieß es.

Zu den Pfarrgemeinderatswahlen am 7. März 2027 hieß es, die Vorbereitung komme jetzt in die entscheidende Phase. Rund 27.000 Männer und Frauen in rund 3.000 Pfarren und elf Diözesen werden hier aus der Gemeinde auf fünf Jahre bestellt werden.