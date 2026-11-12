Einzahlerkreis beim Zukunftsdepot könnte größer werden

In der Begutachtung war von diversen Stellen kritisiert worden, dass nur Eltern, aber nicht andere Verwandte, Taufpaten etc. zur Einzahlung berechtigt seien. Diese Einwände versteht der Kanzler: "Dass der Einzahler-Kreis größer sein sollte, liegt auf der Hand." Hier wolle man die beste Variante zur Umsetzung bringen.

Weniger Verständnis bringt der VP-Obmann für Einwände auf, dass von dem Zukunftsdepot Wohlhabende überproportional profitieren. Stocker verwies auf den international niedrigen Wert an Armutsgefährdeten, was er als Beleg dafür sieht, dass die Regierung hier gut unterwegs sei. In der Umverteilung habe man in Österreich kein Problem. Man müsse aber auch erfolgreich sein, was die Zukunft angehe, und was gebe es Schöneres, als jungen Menschen einen guten Start zu ermöglichen.

Stocker unterstrich auch, dass es keine großen Summen brauche, um einen schönen Ertrag durch das KESt-befreite Zukunftsdepot zu erreichen. Wer im Monat 50 Euro einzahle, lukriere am 18. Geburtstag des Jugendlichen 21.000 Euro. Maximal können pro Jahr 5.000 Euro auf das Depot eingezahlt werden.