Ärztekammer will Lösung für lange Wartezeiten bei Basisausbildung

Die Basisausbildung ist nach dem Studium der verpflichtende erste Teil der Ausbildung zum Erwerb der klinischen Basiskompetenz in chirurgischen und konservativen Fachgebieten. Seit 1. August dauert sie sechs Monate (davor neun Monate). In dieser Zeit sollen etwa die Abläufe in einem Spital kennengelernt werden.

Für Kammerpräsident Johannes Steinhart sind die langen Wartezeiten inakzeptabel. "Das ist fast wie ein temporäres Berufsverbot zu sehen." Dabei brauche man jeden jungen Arzt, um das System am Laufen zu halten. Das Problem liege auch darin, dass es keine Vorschriften gebe, wie viele Basisausbildungsstellen angeboten werden müssen. Das liege im Ermessen jeden Spitals.

Derzeit würden in Wien grundsätzlich 829 Basisausbildungsstellen existieren, die besetzt werden können. Tatsächlich besetzt seien aber nur rund 300, schilderte der Obmann der Turnusärzte-Sektion, Bernhard Schönthoner. Aus Sicht der Betreiber sei das bei den derzeitigen Sparvorgaben auch logisch: Anstatt einen Facharzt zu kündigen, würden einfach eine oder mehrere Stellen in der Basisausbildung gestrichen, die ohnehin alle sechs Monate neu besetzt werden.

Durch diese Vorgehensweise ist aber ein "Flaschenhals" entstanden. Allein die Medizin-Universität Wien und die Sigmund Freud Privatuniversität würden derzeit 974 Absolventinnen und Absolventen jährlich hervorbringen, so die stellvertretende Obfrau der Kurie angestellte Ärzte, Lisa Leutgeb. "So produzieren wir Absolventinnen und Absolventen, die ins Ausland gehen." In Deutschland und der Schweiz existiert etwa keine Basisausbildung.

Abschaffen will man diese aufgrund der hohen Zufriedenheit der die Basisausbildung durchlaufenden Ärztinnen und Ärzte in der Kammer nicht. Möglich wäre aber etwa, sie nur auf freiwilliger Basis anzubieten, meinte Vizepräsident Eduardo Maldonado-Gonzalez. "Wenn sie nicht in Anspruch genommen wird, sollte es die Möglichkeit geben, sofort in die Facharzt-Ausbildung zu gehen."

Eine andere Möglichkeit wäre es, die Ausbildungsstellen auch formal budgetieren zu müssen oder die Träger gesetzlich zu einer bestimmten Anzahl an Stellen zu verpflichten, die wiederum an die Absolventenzahl gekoppelt wäre. Darüber hinaus sollte es mehr Transparenz bei den Wartelisten sowie eine bundesweite Koordination geben. Eine weitere Möglichkeit wäre es, Teile der Facharzt-Ausbildung bereits ins Klinisch-Praktische Jahr des Medizinstudiums zu integrieren.

Die Politik müsse wiederum endlich eine valide Bedarfsberechnung vorlegen, forderte Leutgeb. "Wir bilden so viele Ärzte aus wie noch nie, ohne zu wissen, ob wir sie brauchen. Und dann geben wir nach dem Studium einem Drittel nicht die Chance, gleich in den Beruf einzusteigen - stattdessen sagt man im Reflex: 'Wir brauchen mehr Studienplätze.'"