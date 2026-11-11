Sporrer verspricht mehr Personal für Staatsanwälte

Dass sie auch nach dem Wechsel von Andreas Babler zu Markus Marterbauer (beide SPÖ) im Vizekanzleramt ihren Posten behalten wird, ist Sporrer überzeugt: "Ich weiß es ganz genau...Ich bin und bleibe die Justizministerin von Österreich". Gefragt, ob ihr Marterbauer das schon bestätigt habe, meinte Sporrer: "Das muss mir niemand zusagen, das ist so." Sie habe keinen Anhaltspunkt gefunden, dass seitens ihrer Regierungsfraktion an ihr als Justizministerin gezweifelt werde.