Sporrer verspricht mehr Personal für Staatsanwälte

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Nach den anhaltenden Protesten der Justiz wegen nicht ausreichender personeller Ausstattung kündigt Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) nun Abhilfe an. In der "ZiB2" meinte sie am Mittwochabend, sie wisse, dass Staatsanwaltschaften und Gerichte in manchen Bereichen "sehr belastet" seien. Obwohl es im Budget keine entsprechenden Vorkehrungen gebe, werde man es schaffen, durch Umwidmungen von Planposten sehr deutliche Personalressourcen zur Verfügung stellen zu können.
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Dass sie auch nach dem Wechsel von Andreas Babler zu Markus Marterbauer (beide SPÖ) im Vizekanzleramt ihren Posten behalten wird, ist Sporrer überzeugt: "Ich weiß es ganz genau...Ich bin und bleibe die Justizministerin von Österreich". Gefragt, ob ihr Marterbauer das schon bestätigt habe, meinte Sporrer: "Das muss mir niemand zusagen, das ist so." Sie habe keinen Anhaltspunkt gefunden, dass seitens ihrer Regierungsfraktion an ihr als Justizministerin gezweifelt werde.