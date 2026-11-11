Satirepreis "Goldenes Brett" für FPÖ-Mandatar und Madeleine Petrovic

Vergeben wurde die "Auszeichnung" am Mittwochabend im Wiener Stadtsaal im Rahmen einer komödiantischen Gala. Man wolle mit den Zuerkennungen Menschen und Organisationen vor den Vorhang holen, "die mit wissenschaftlich widerlegten Thesen Geld, Ruhm oder Einfluss anstreben, obwohl sie es eigentlich längst besser wissen müssten", so die Idee hinter dem Preis. Insgesamt gingen heuer rund 100 Nominierungen bei den Wiener Skeptikern (Gesellschaft für kritisches Denken, GkD) ein, die die Auszeichnung im Namen der Gesellschaft zur Wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP) vergeben. Aus dieser Liste wurde die "Shortlist" mit drei Namen von einer Jury erstellt.

Auf der Liste vertreten waren neben Hauser der Life-Coach Markus Streinz sowie der KI-Chatbot NEXIQA des deutschen Unternehmens NEXT LEVEL. Neben Mitgliedern der GkD bildeten in diesem Jahr der Historiker Andreas Zajic von der Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), die "Falter"-Journalistin Katharina Kropshofer, der Quantenphysiker Marcus Huber von der Technischen Universität (TU) Wien und der ehemalige Nationalratsabgeordnete Karl Öllinger (Grüne) - der als "Laudator" auf Petrovic fungierte - die Jury.

Sozusagen für Hauser sprach laut dem Gremium, dass er vor allem rund um die Covid-19-Pandemie und die -Impfungen immer wieder mit seitens der Wissenschaft eigentlich entkräfteten Aussagen und "verschwörungstheoretischem Gedankengut" aufgefallen sei. Im heurigen Sommer mit seinen Rekordtemperaturen polarisierte der freiheitliche Abgeordnete zudem mit öffentlichen Aussagen, in denen der menschgemachte Klimawandel relativiert oder geleugnet werde. So wird auf ein später gelöschtes Posting von Anfang August verwiesen, in dem Hauser die "Hitze-Panik als Ablenkung vom Impf-Desaster der Systemparteien" bezeichnet habe.

Die "Goldene-Brett"-Jury führt u.a. Hausers "erstaunliche Kritikresistenz", das "von seinen Verschwörungstheorien ausgehende Gefahrenpotenzial" und seinen "große Aktionsradius" in Form von Reden, Social-Media-Aktivitäten, Presseaussendungen oder über seine Bücher an. Derartige Thesen würden sich zwar auch "bei anderen FPÖ- und AfD-Abgeordneten großer Beliebtheit" erfreuen, Hauser vertrete sie aber mit besonderem Eifer, heißt es in der Begründung.

Ursprünglich aus dem anderen Ende des politischen Spektrums kommt die Lebenswerk-Preisträgerin und ehemalige Bundessprecherin der Grünen, Madeleine Petrovic. Sie trete bereits seit längerem immer wieder "gegen wissenschaftliche Medizin und für gefährliche Pseudomedizin" ein. Auch in der Corona-Krise sei Petrovic mit Aussagen aufgefallen, die das Misstrauen gegenüber Impfungen befördert hätten, "ohne dass es dafür sachliche Anhaltspunkte gegeben hätte", heißt es seitens der Jury, die Petrovic "fortgesetztes Engagement gegen Impfungen und evidenzbasierte Medizin" attestiert.

(S E R V I C E - Website-Link: https://goldenesbrett.guru ; Wiener Skeptiker: https://www.skeptiker.at )