ABO

Weiterer Vergeltungsschlag der US-Streitkräfte gegen Iran

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die USA verübten weiteren Vergeltungsschlag
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben erneut einen Vergeltungsschlag gegen den Iran verübt. Mehrere Ziele - darunter Luftabwehrstellungen, Drohnenlager und Überwachungsinfrastruktur - seien angegriffen worden, teilte das zuständige Regionalkommando Militärs CENTCOM mit. Grund sei ein Angriff des Irans auf einen Frachter gewesen. Es ist der zweite US-Angriff auf den Iran seit der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den beiden Ländern Mitte Juni.

von

Erst in der Nacht auf Samstag hatten die USA gemeldet, iranische Raketen- und Drohnenlagerstätten sowie küstennahe Radaranlagen aus der Luft angegriffen zu haben - als Reaktion auf die Attacke auf ein Frachtschiff am Donnerstag.

Am Samstag hatte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt UKMTO mitgeteilt, dass ein Frachtschiff von einem unbekannten Geschoss getroffen worden sei. Die genauen Hintergründe dieses Vorfalls blieben aber zunächst unklar. Laut der "New York Times", die sich auf einen US-Beamten berief, handelte es sich bei dem Schiff um die unter panamaischer Flagge fahrende "Kiku". Der Tanker sei am Donnerstag in Katar ausgelaufen und auf dem Weg in die Vereinigten Arabischen Emirate gewesen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Genauen Zeitpunkt nannte Vucic noch keinen
Politik
Serbiens Präsident Vucic kündigt Rücktritt und Neuwahlen an
Im Libanon gibt es Proteste gegen das Abkommen
Politik
Israel fliegt Angriff auf mutmaßliche Kämpfer im Libanon
Abkommen soll laut US-Außenminister für "dauerhaften Frieden" sorgen
Politik
Israel und Libanon schließen Vereinbarung
Flamingo-Marschflugkörper als Stolz der ukrainischen Armee
Politik
Ukrainische Flamingo-Raketen trafen Rüstungswerk
Das US-Militär wurde wieder aktiv
Politik
Irans Außenministerium verurteilt neue US-Angriffe
Straße von Hormuz bleibt umstritten
Politik
Trotz Waffenruhe gegenseitige Angriffe von USA und Iran
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER