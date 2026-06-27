Ukrainische Flamingo-Raketen trafen Rüstungswerk

Der Gouverneur der Region Wolgograd, Andrej Botscharow, bestätigte Schäden an den "Produktionsanlagen eines Unternehmens", machte aber keine genaueren Angaben dazu, was dort produziert wird. Seinen Angaben nach wurden mindestens zehn Menschen verletzt. Er schrieb von angreifenden "Flugobjekten mit Hochgeschwindigkeit" - damit dürften Marschflugkörper gemeint sein. Mehrere lokale Brände seien gelöscht worden, schrieb Botscharow weiter. Wohngebäude waren demnach nicht betroffen.

Der Marschflugkörper war im vergangenen Sommer erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Medienberichten zufolge sollen die Flamingo-Raketen eine Reichweite von 3.000 Kilometern haben. Bisherige Einsätze zeigten sich aber nicht immer als treffsicher. Selenskyj dankte der ukrainischen Armee nach dem Schlag gegen die Rüstungsfabrik in Wolgograd für die "Präzision" und bezeichnete die Raketenschläge aufs russische Hinterland als "Sanktionen mit großer Reichweite". Der Umkreis dieser "Sanktionen" vergrößere sich ständig, so Selenskyj nach Angaben der Nachrichtenagentur Ukrinform

Zuvor hatten russische Drohnenangriffe in den ukrainischen Regionen Dnipropetrowsk und Sumy drei Todesopfer gefordert. In der Stadt Nikopol wurden beim Angriff auf einen Kleinbus zwei Menschen getötet und zwölf verletzt, teilt der zuständige Gouverneur mit. In der Grenzregion Sumy starb ein Mann durch einen weiteren Drohnenangriff. Zudem wurden in der südöstlichen Region Saporischschja zwei Menschen bei russischen Angriffen verletzt.